Spodbuda k prožnejšim oblikam dela za invalide

V zadnjih desetih letih se je število brezposelnih invalidov v Sloveniji zmanjšalo s 14.000 na 6000. To pomeni, da smo ena najuspešnejših držav v Evropi po tem, kako dober sistem za zaposlovanje invalidov imamo, je na nacionalni konferenci Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov na Brdu pri Kranju poudaril Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki opravlja tekoče posle.

Nacionalna konferenca je potekala ob zaključku izvajanja ukrepa iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je izvedlo ministrstvo za delo s partnerji. Celotna investicija je znašala 2.264.000 evrov brez DDV. »Z njim smo poskušali podjetja spodbuditi in jim pomagati k prožnejšim oblikam dela za invalide,« je poudaril Mesec.