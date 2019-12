Spodbudna beseda je včasih največ

»Včasih starostniku več pomeni spodbudna beseda kot karkoli drugega,« iz izkušenj pripoveduje 65-letna Marica Štirn, tajnica Župnijske karitas Vrhnika.Upokojena pomočnica vzgojiteljice vodi organizacijo z 28 prostovoljci, ki pomagajo pri razdeljevanju hrane, oblačil in razvozu živil, obiskujejo starostnike v domu upokojencev in jim tam berejo ali jih peljejo na sprehod. Ena prostovoljka redno spremlja bolnike na poti k zdravniku v Ljubljano, druga je starejšim, ki tega sami ne zmorejo, občasno pospravila stanovanje. V ekipi so tudi dve pravnici in družinska terapevtka, ki strokovno svetujejo tistim, ki to potrebujejo. Večina ...