Spomenik državnega pomena ne more biti zasebno dvorišče

Mladi za podnebno pravičnost so danes pred Plečnikovim stadionom znova opozorili, da ne razumejo ravnanja policistov na petkovem protestu, ki so jih na koncu popisovali. »S skupnimi močmi bijemo boj za boljšo prihodnost. Vse popisane osebe želimo obvestiti, da se lahko v primeru, če bodo proti njim sprožili pravne postopke, obrnejo na Pravno mrežo za varstvo demokracije, kjer bodo preučili možnosti za zahtevo sodnega varstva,« so sporočili.

Kot so pojasnili, so v petek Mladi za podnebno pravičnost organizirali Podnebni štrajk, s katerim so vladi jasno in glasno dali vedeti, da se kljub obljubam na podnebno krizo ne odziva dovolj hitro in ambiciozno. Uradni del protesta se je končal pred vrati Plečnikovega stadiona za Bežigradom, neuradni del pa se je nadaljeval z odprtjem, kot zatrjujejo, že prej odklenjenih vrat stadiona in zasaditvijo dvajsetih dreves.

»Ob koncu protesta so policisti začeli preverjati identiteto naključnih prisotnih udeležencev, celo nekaterih novinarjev in fotografov, ter si njihove osebne podatke zapisovali. Policija je protestnike začela popisovati ob izhodu, torej ko so stadion zapuščali, brez kakršnega koli opozorila. Pred vstopom nas policija ni pozvala, naj ne vstopamo na območje stadiona, čeprav smo se pred vhodom zadržali vsaj 15 minut. Na nobeni točki nas niso pozvali, da naj stadion zapustimo. Šlo je za povsem mirno in nenasilno akcijo sajenja dreves, zato ne razumemo, niti nam ni bilo pojasnjeno, zakaj se je policija odločila ukrepati na takšen način,« pojasnjujejo dogajanje.

Na protestu so sadili drevesa. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kasneje so iz medijev izvedeli, češ da je Joc Pečečnik popisanim grozil s tožbo zaradi obiska stadiona oziroma zato, ker naj bi drevesa »sadili na njegovem dvorišču«. »Obsojamo dejanja policistov in grožnje s tožbo dojemamo kot hud pritisk na nas, predvsem zato, ker so bile v večji meri legitimirane mlade, tudi mladoletne osebe. Mladi se borimo za javno dobro, za zeleni prehod in za podnebno pravičnost, oblast, policija in kapitalisti pa nam takšno prihodnost očitno želijo preprečiti. S sajenjem dreves in odpiranjem parka opozarjamo na vsakršna dejanja institucij in posameznikov, ki niso v interesu večine prebivalstva. V časih podnebne krize in ekstremnih vremenskih pojavov so zelene površine v mestih še toliko bolj pomembne. Stadion zaradi zasebnih interesov in uničujoče politike župana Zorana Jankovića že več kot 16 let sameva. Številni najmlajši med nami so dejansko prvič v življenju imeli priložnost videti in začutiti stadion, ki je vpisan v register kulturne dediščine državnega pomena,« opozarjajo mladi.

Mladi so za parke in igrišča, ne za beton in parkirišča. FOTO: MZPP

Dodajajo, da stadion zaradi (ne)jasnih razlogov tudi ni postal del Plečnikove Ljubljane in s tem del Unescove kulturne dediščine. Mednarodna organizacija »Europa Nostra« je leta 2019 Plečnikov stadion prepoznala kot enega izmed sedmih primerov najbolj ogrožene kulturne dediščine v Evropi. Poleg propada zaradi lastniškega zanemarjanja stadiona je spomenik ogrožen tudi zaradi projekta Bežigrajski športni park (BŠP). Predvideni načrti po mnenju stroke ne upoštevajo varstva kulturne dediščine in javnega interesa za uporabo kulturnega spomenika.

»Označiti kulturni spomenik državnega pomena kot lastno dvorišče je naravnost absurdno in ponižujoče. Plečnikov stadion je kulturna dediščina. Je spomenik, ki si zasluži posebno varstvo, ne pa propadanja. Je dediščina, ki bi jo bilo treba obnoviti, urediti in ponuditi javnosti. Je park, v katerem prebivalke in prebivalci ne moremo uživati. Načrti za parkirišča in trgovske objekte na Plečnikovem spomeniku so v posmeh njegovi celotni zapuščini,« pravijo mladi.

Borijo se za boljšo prihodnost. FOTO: Črt Piksi/Delo

Včeraj je v javnost prišla novica, da je višje sodišče odločilo, da parcela z vrtovi ob Plečnikovem stadionu pripada stanovalcem Fondovih blokov. »Novico pozdravljamo, saj s tem izvedba projekta Bežigrajski športni park postaja vedno manj uresničljiva, skupnostni vrtovi in zelene površine pa se vračajo prebivalcem. Uničujoče ambicije in interes kapitala pa so vsak dan bolj oddaljeni. V časih, ko MOL izvaja grozovito sečnjo zdravih dreves na Rožniku in Golovcu, smo mi s simbolnimi dejanji pokazali, v kakšen mestu in okolju si želimo živeti. Namesto da se preganja in ustrahuje mlade, ki drevesa sadimo, naj se raje preganja tiste, ki jih zaradi dobička sekajo,« zahtevajo mladi.

Od Mestne občine Ljubljana in Olimpijskega komiteja Slovenije pričakujejo odstop od pogodbe v družbi Bežigrajski športni park. Od vlade zahtevajo, da Plečnikov stadion odkupi ter ga ponudi javnosti v uporabo in upravljanje. Poleg tega pričakujejo izvedbo javne tribune o upravljanju z javnim prostorom z upoštevanjem potreb in želja prebivalk in prebivalcev. »Ne bomo se pustili ustrahovati! Boj za naš planet in naravo, za javni interes in za javne prostore se nadaljuje in stopnjuje!« še zagotavljajo Mladi za podnebno pravičnost.