Spomini o tem, kakšno je bilo nekoč življenje

Ljubljana – V knjižnici Otona Župančiča bodo danes ob 17. uri na sklepni prireditvi razglasili deset nagrajencev, ki so po mnenju žirije napisali najboljše zgodbe mojega kraja. Na letošnji literarni natečaj je do sredine aprila prispelo 60 zgodb iz vse Slovenije.



Glavni namen natečaja za starejše od 60 let, ki radi pišejo, je zbiranje spominov za zanamce o tem, kakšno je bilo nekoč vsakdanje življenje, ter promoviranje pomena lokalne dediščine. Tema tokratnega natečaja, ki ga Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) v sodelovanju s knjižnicami iz osrednjeslovenske regije pripravlja drugič, je bila Spomini na praznovanja in običaje. Sodelujoči so bili stari od 60 do 87 let.



Privlačne nagrade



Avtorji najboljših desetih zgodb bodo prejeli privlačne nagrade. Prvonagrajeni bo dobil dve celodnevni vstopnici za Terme Snovik, avtor, ki se je uvrstil na drugo mesto, dve vozovnici za vožnjo z ladjico po Ljubljanici, tretjenagrajenemu pa bosta pripadli dve vstopnici za obisk Arboretuma Volčji Potok; vsi trije bodo prejeli še knjigo založbe Modrijan. Avtorji preostalih sedmih najboljših zgodb bodo nagrajeni z darilnimi paketi naravne kozmetike. Nagrajene zgodbe bodo objavljene na spletni strani MKL in portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra.



Na lanski natečaj, ki je potekal prvič, je prispelo 56 zgodb, sodelujoči pa so pisali resnične zgodbe o zgodovini kraja, ljudeh, naravni in kulturni dediščini. Tudi lanske zmagovalne zgodbe so objavljene na navedenih spletnih straneh.