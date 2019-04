Spomnili se bodo primorskih junakov

Lovil bombe, drugi jezil fašiste

Tudi pripadniki elitne garde Slovenske vojske se bodo poklonili padlim primorskim junakom. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Postojna – S himno Vstala Primorska se bo jutri ob 11.30 uri na Nanosu začela spominska slovesnost ob 77-obletnici Nanoške bitke in praznovanja dneva upora proti okupatorju – OF. Slavnostni govornik na osrednji primorski proslavi bo tržaški pisatelj. Spoštovanje do preminulih junakov bo ob spomeniku izkazala tudi častna straža slovenskih gardistov.Ko se je medvojna ljubljanska oblast udinjala italijanskemu okupatorju, so zavedni Primorci vzeli v roke puške in se uprli fašistični soldateski. Legendarna bitka primorskih domoljubov se je odvijala 18. aprila 1942, ko se je na Nanos umaknilo 54 partizanov, ki so jih obkolile številne italijanske sile. V osemurnem boju z 800 italijanskimi vojaki je bilo ubitih deset partizanov, enajst so jih ujeli in devet pozneje ustrelili, medtem ko se je preostalim uspelo prebiti iz obroča. Nanoška bitka je takrat zelo odmevala po vsej Primorski in predstavlja začetek osvobodilnega boja ob zahodni meji.Zbrane bodo ob obletnici legendarne Nanoške bitke nagovorili še podžupanja vipavske občine, predsednik zveze borcev Ajdovščina – Vipavain predsednik društva Tigr (Trst – Istra – Gorica – Reka). V programu bodo sodelovali moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine, glasbenikin recitatorter Orkester Slovenske vojske.Povojni generaciji sta se najbolj vtisnila v spomin dve legendi partizanskega bojevanja.je s svojimi soborci iz pivške čete branil vrh skalnate vzpetine na vrhu pašnika na Lipah. Italijanske sile so zaradi velike premoči v oborožitvi in vojaštvu razbile polbataljon. Preživeli borci so se že kmalu po začetku spopada umaknili, toda Rušt je eden redkih, ki je ostal na položaju in z mitraljezom odbijal italijanske juriše. Ko mu je zmanjkalo streliva je sovražnikove ročne bombe lovil in jih metal na fašiste, pri čemer je utrpel hude rane na rokah. Italijani so ga ujeli in kasneje usmrtili.je s prvimi partizani oblikoval Vojkov vod, ki je bil trepet italijanskega okupatorja. Nanj je bila razpisana nagrada, a ni nikogar primamila k izdajstvu. Vojko je bil partizanska ikona, izkazal se je v Nanoški bitki in ljudje še danes po Primorski govorijo o njem s ponosom. Ko si ga je okupator najbolj prizadeval pokončati, se je oblekel v uniformo oficirja, v kantini kosil in jim pod krožnikom pustil svoj pozdrav.