Spopad med SD in Levico

»Predstavljate se kot zaščitniki ubogih, samozaposlenih v kulturi in prekarcev, tukaj pa se postavljate na stran kulturne nomenklature, ki že desetletja obvladuje sceno«. Tako je na izredni seji odbora za kulturo državnega zbora na očitke Levice o političnem kadrovanju v javnih zavodih odgovoril minister za kulturo Zoran Poznič.



Koordinator Levice Luka Mesec je ministru za kulturo očital vzpostavitev »kadrovske hobotnice«, pri tem pa naj bi zanemarjal strokovne reference in izkušnje ter podporo zaposlenih in svetov ter strokovnih svetov zavodov. Po mnenju Mesca je Moderna galerija pod vodstvom Zdenke Badovinac delovala uspešno, direktorica ima kompetence ter domače in mednarodne povezave, poleg tega ima tudi podporo zaposlenih in obeh svetov galerije, kljub temu pa minister vztraja pri zamenjavi. V SNG Opera in balet je po mnenju Luke Mesca minister Poznič nastavil Staša Ravterja, ki se je v preteklosti kot direktor Kinoteke »proslavil« zgolj z zaprtjem Kinodvora.



Zoper direktorico Javne agencije za knjigo (JAK) Renato Zamida naj bi minister poskušal uprizoriti »montirani proces«, pa čeprav ji je med drugim uspelo, da je Sloveniji zagotovila položaj častne gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022. Mesec je bil kritičen tudi do poskusa zamenjave direktorice Tehniškega muzeja v Bistri. Po njegovem je direktorica Nataša Polenec zavod vodila dobro, kljub temu pa je na mesto direktorice imenoval prevajalko Barbaro Juršič, ki ne izpolnjuje pogojev, ministrovo namero je ustavila šele sprožitev upravnega spora. »Ko ste bili imenovani, smo vam v Levici dali tiho podporo, saj smo pričakovali, da boste nadaljevali dobro delo iz trboveljskega zavoda DDT, vendar ste nas razočarali«, je dejal Mesec. Zavrnil je tudi ministrova razmišljanja o omejitvi vodenja kulturnih zavodov na dva mandata, saj je sposobnih kulturnih menedžerjev pri nas zelo malo, navsezadnje pa je bil tudi Poznič na čelu DDT tri mandate.

Minister Poznič odgovarja

Minister je očitke Luke Mesca zavrnil. Po njegovih besedah Polenčevi v petih letih ni uspelo v Tehniškem muzeju rešiti niti najosnovnejših problemov, recimo ogrevanja, zato je muzej pozimi zaprt, poleg tega je vodstvo preselila v Ljubljano in zavod »vodi od doma«. »Če menite, da Juršičeva kot prevajalka nima primerne izobrazbe, to velja tudi za Polenčevo, ki je arhitektka,« je dejal Poznič. Kar zadeva ljubljansko Opero in balet, je bil Ravter imenovan po treh neuspelih razpisih, dobil je podporo zaposlenih ter sveta in strokovnega sveta zavoda.



V primeru JAK ni Zamida zagotovila Sloveniji mesta častne gostje v Frankfurtu, temveč je to zasluga njenega predhodnika, sicer pa v agenciji za knjigo minister nima nobenih pristojnosti in ni načrtoval zamenjave. V Slovenski filharmoniji se finančna luknja le še poglablja, pogovori z direktorico Marjetico Mahne o sanaciji stanja pa niso dali nobenih rezultatov. In končno še vprašanje Moderne galerije – Poznič je poudaril, da ni sprejel še nobene odločitve, zato so špekulacije, da bi mesto direktorice lahko prevzel nekdo, ki je zaposlen na ministrstvu, povsem neumestne.



Po polemični razpravi so člani odbora sprejeli sklep, da pozovejo Komisijo za preprečevanje korupcije, naj preveri sume »političnega kadrovanja« na ministrstvu za kulturo.