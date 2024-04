Spor med Svobodo in NSi: je bil Knovs v enem od nadzorov zlorabljen?

Parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ki jo vodi opozicijski poslanec NSi Janez Žakelj, je v tem mandatu opravila devet nadzorov. V zvezi z enim od njih so se pojavili očitki o zlorabi komisije za politične namene.

Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) je opravila štiri nadzore na Sovi, tri nadzore nad delom vojaških obveščevalcev, dvakrat pa je bila tudi na generalni policijski upravi. O enem od nadzorov na policiji smo se novembra z Žakljem pogovarjali tudi v podkastu Moč politike, ko smo preverjali informacije o tem, da so pri tem nadzoru želeli preveriti indice, da policija spremlja komunikacijo nekaterih članov stranke, tudi takratnega predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka. Po naših informacijah se takrat indici o spremljanju izbranih telefonskih številk niso potrdili.

Ob očitkih, ki so se zdaj pojavili, češ da je novembra Knovs zlorabil v politične namene, Žakelj poudarja, da ima policija možnost nadzor zavrniti, če bi ta lahko ogrozil predkazenski postopek oziroma preiskavo. Žakelj ocenjuje, da je zloraba to, da pridejo takšne informacije v javnost. S prstom pa je nekako pokazal na enega od članov komisije iz vrst Gibanja Svoboda Teodorja Uraniča, ki je v preteklosti že dajal izjave o delu Knovsa, Žaklja pa obtožil halucinacij in manipuliranja z zaupnimi informacijami.

Za izjave o delu Knovsa je pristojen le predsednik komisije, zato je Žakelj o tem že obvestil predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Ta se na obvestilo o kršenju poslovnika o delovanju Knovsa ni odzvala, prav tako se ni odzval vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic. Žakelj meni, da gre za orkestriran napad Gibanja Svoboda na NSi zaradi prizadevanj, da se pred preiskovalno komisijo zasliši predsednika vlade Roberta Goloba.