Sporazum Ceta bo na ustavno sodišče poslala vlada

Po naših infromacijah so se koalicijske stranke uskladile, da bo v postopku ratifikacije trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado (Ceta) vlada predlagala ustavnemu sodišču, naj se izreče o skladnosti sporazuma z ustavo. Ta odločitev sicer ni presenetljiva, saj do ratifikacije, ki jo je na dnevni red vrnilo gospodarsko ministrstvo, niso zadržani le poslanci Levice, pač pa tudi poslanci SD.

Oboji pa so bili naklonjeni predlogu okoljskih nevladnikov, združenih v mreži Plan B za Slovenijo, ki jo koordinira Umanotera, naj pred ratifikacijo ustavno sodišče odloči o skladnosti sporazuma Ceta z ustavo, saj – kot so zapisali v pismu odločevalcem – dvomijo o skladnosti določb s členom 70. a o pravici do pitne vode, ki določa, da »vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago«.

Kdaj bo vlada sprejela sklep, sicer še ni jasno, saj morajo najprej pripraviti vso dokumentacijo.

Za mnenje o skladnosti z ustavo v postopku ratifikacije lahko skladno s 160. členom ustave poleg vlade zaprosi še tretjina poslancev ali pa predsednica republike, od koder je slišati strinjanje z odločitvijo.

Prav tako še ni jasno, kako bo koalicija ravnala, če jim bodo ustavni sodniki dali zeleno luč, saj so poslanci SD sporočili, da bo za odločitve o primernosti polne ratifikacije sporazuma Ceta priložnost šele, če bo skladnost potrjena, saj sami niso naklonjeni nadaljnjemu poglabljanju sporazuma Ceta s spornimi arbitražnimi mehanizmi – ti so izvzeti iz začasne uporabe –, ker to pomeni izraz nezaupanja neodvisnim nacionalnim in evropskim sodiščem.

V stalno uporabo – začasno že velja od 21. septembra 2017 – bo ta sporazum sicer prišel, ko oziroma če ga bodo ratificirale vse države članice. Poleg Slovenije pa tega do zdaj ni naredilo še deset članic, pri čemer je ciprski parlament glasoval celo proti ratifikaciji.