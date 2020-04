Sporna depeša menda »solo akcija« Ukoma

Janez Janša na družbenih omrežjih pogosto obračunava z novinarji. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Depeša škodljiva za ugled Slovenije

Vsebina depeše je dvignila precej prahu. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Na družbenih omrežjih obračunavanje z novinarji

Odziv Društva novinarjev Slovenije



Vsebina depeše o slovenskih medijih, ki jo je Vlada RS poslala Svetu Evrope kot odgovor na opozorilo na platformi za zaščito novinarjev, nima v ničemer zveze z realnostjo domačega medijskega trga. Odraža zgolj ideološka stališča največje vladne stranke in blati ugled RS v tujini. Kot taka ne bi bila vredna resnega odziva, če ne bi šlo za uradni dokument Vlade RS.



Trditi, da jih vse vodi neka ideološka vojna proti stranki SDS, je višek paranoje, ki se izraža v dolgo trajajočem odnosu stranke SDS in posledično trenutne vlade do medijev in novinarjev. Res je, da so mediji v Sloveniji skozi proces tranzicije pogosto predstavljali zaželen politični plen – v izdatni meri tudi za stranko SDS oziroma vlado pod vodstvom Janeza Janše, kadarkoli se ji je za to ponudila priložnost.



Novinarji v Sloveniji svoj poklic opravljajo v skladu s profesionalnimi in etičnimi standardi ter popolnoma primerljivo s kolegi v zahodnih demokracijah. Odklon od teh standardov predstavljajo prav mediji, ki so posredno ali neposredno povezani s SDS, ki jih izdatno financirajo madžarska podjetja in ki izvajajo sramotilne kampanje proti vsem, ki se s politiko SDS ne strinjajo, manipulirajo z dejstvi ter širijo nestrpnost do vseh drugačnih in drugače mislečih. Takšno delovanje opravičujejo prav z v depeši opisanim miselnim okvirom ideološkega boja, ki opravičuje vsa sredstva.

Ljubljana – Z ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) so Svetu Evrope (SE) v torek poslali odgovor na prijave civilnodružbenih partnerjev, ki se zavzemajo za svobodo medijev in zaščito novinarjev. V depeši Urad vlade za komuniciranje (Ukom) na treh straneh oriše svoje videnje zgodovine medijev v Sloveniji in njihovo ozadje.Z zunanjega ministrstva so sporočili, da je »Vlada RS v okviru svojih pristojnosti in možnosti prek portala Sveta Evrope odgovorila na objavljeni članek na istem portalu. Omenjeno pojasnilo ni bilo pripravljeno na MZZ, ga je pa ministrstvo skladno z uveljavljeno diplomatsko prakso posredovalo prek svojega diplomatskega predstavništva na Svet Evrope. Vlade držav članic Sveta Evrope imajo možnost, da na platformo posredujejo odzive na objave o domnevnih kršitvah medijske svobode, ki jih tja prijavljajo bodisi posamezni novinarji bodisi stanovska združenja. Nekatere države na te zapise ne odgovarjajo, Slovenija se je v tem primeru odzvala.«Vsebina je dvignila precej prahu. Vodja Ukomaje za Delo povedal, da po njegovem mnenju minister za zunanje zadevez vsebino depeše ni bil seznanjen, prav tako naj ne bi o tem vedeli nič premier Janez Janša niti koalicijski partnerji, čeprav gre za uradno stališče slovenske vlade.Po besedah Urbanije je šlo v tem primeru za jasno proceduro, ki ji sledijo tudi sicer – vladni urad za komuniciranje prejme novinarska vprašanja in nanje odgovori, ne da bi o tem posebej obveščal visoke vladne funkcionarje. Stranka Desus se je od vsebine že distancirala, potrdili so, da predhodno o njej niso bili obveščeni.Predsednica Desusabo o vsebini, avtorju in načinu, kako in komu je bila depeša poslana, odprla tudi vprašanja znotraj koalicije. Z NSi so sporočili, da z depešo predhodno niso bili seznanjeni, in dodali, da bodo zaradi razjasnitve celotne situacije, vključno z vsebino in avtorstvom depeše, zato najprej zahtevali dodatna pojasnila znotraj koalicije. V SMC pričakujejo odgovor, kdo je avtor pisanja, predsednik SMCpa se je od zapisanega distanciral že v sredo zvečer, rekoč, da ima vlada te dni preveč dela, da bi se ukvarjala z medijskim poročanjem.Stališče opozicije je jasno – vsebina močno krni ugled Slovenije, Levica zato zahteva odstop zunanjega ministra. V LMŠ pismo ocenjujejo kot skrajno nedopustno in neprimerno, obenem pa ruši tudi mednarodni ugled Slovenije. Prav tako pa je nedopustno vmešavanje politike v svobodno delo novinarjev in tega v demokraciji ne moremo dopustiti, je poudarilKonceptualen odmik na področju zunanje politike po oceni poslanca SDpresega meje tistega, kar je lahko orodje pri uveljavljanju diplomatskih težišč. Na seji od Logarja pričakuje pojasnilo, ali je odgovor vlade mogoče razumeti kot krepitev politične agende z uporabo diplomatskega omrežja. Nemec se namreč sprašuje, ali je v Sloveniji takšno stanje duha, da lahko SDS »uzurpira diplomatske poti«, da uveljavlja svoje prioritete.Napade na slovensko novinarstvo, medije, posameznike ter nekdanje in sedanje novinarje obsojajo tudi v SAB, poroča STA. Kot je dejal poslanec, je izvajanje pritiska na svobodo medijev nedopustno, saj gre za kršenje pravice javnosti do obveščenosti. Pismo razumejo kot zlorabo oblasti in države v politične namene.SD, Levica, LMŠ, in SAB so zahtevale sklic nujne skupne seje odbora za kulturo ter za zunanjo politiko zaradi »neprofesionalnega in za ugled Slovenije škodljivega odziva MZZ na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravicev zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji.«Prav s tem se je vse skupaj tudi začelo. Slovenski premierdružbena omrežja sicer redno izkorišča za diskreditacijo novinarjev in medijskih hiš, ki niso po godu SDS, zadnji v vrsti so bili Slovenska tiskovna agencija, Delo in RTV Slovenija. Na platformi Sveta Evrope so partnerske organizacije – Mednarodni inštitut za tisk, organizacija Article 19, Evropska radiodifuzna zveza ter Evropska in mednarodna novinarska zveza – 7. aprila zato opozorile , da je Janša napadel slovensko nacionalno radiotelevizijo, katere novinarji da so »preveč dobro plačani, da jih je preveč in da javna televizija širi laži«.Z depešo, ki so jo prvi objavili na portalu Necenzurirano.si, so »vrnili udarec« in prek Sveta Evrope »pojasnili«, kako so člani Udbe ohranili nadzor nad slovenskimi mediji, še posebej časopisom Delo in RTV Slovenija. Navajali so tudi ustavnega pravnika, ki je dejal, da so opozorila zaradi fizičnih napadov na novinarje javne televizije lahko samo znak paranoje oziroma da novinarji v resnici ne želijo slišati kritik na svoje delo.