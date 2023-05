Sporna novela zakona o zavodih se poslavlja, vlada jo umika

Vlada je na večerni dopisni seji odločila, da bo umaknila novelo zakona o zavodih, ki bi ob pomensko precej odprtih razlogih za razrešitev direktorjev uvedla možnost, da ustanovitelj (država ali občina) razreši direktorja javnega zavoda mimo volje pristojnega sveta zavoda, in pravilo, da vršilce dolžnosti vedno imenuje ustanovitelj. Temu predlogu, ki naj bi nastal po želji ministrstva za zdravje in brez vsakršne javne razprave, so nasprotovali tudi v SD in Levici, zato se mu je obetal padec na seji državnega zbora prihodnji teden.

Na zahtevo poslancev SDS bi poslanci morali namreč odpraviti splošno razpravo, kar so lahko predlagali po tem, ko predlog ni bi izglasovan predlog, naj se novela obravnava po skrajšanem postopku. Za to je glasovalo le Gibanje Svoboda.

Če bi bila novela slučajno sprejeta, so sindikati žugali z referendumom. Nasprotovali so ji tudi združenja občin in nevladniki. »Najbolje bi bilo, da vlada zakon sama umakne. Sploh ni pojasnjeno, kaj šele dokumentirano, zakaj je sedanja ureditev razreševanja direktorjev problematična, še manj pa, kako naj bi enostavnejše in hitrejše menjavanje direktorjev ter večja pooblastila vlade pomagala k učinkovitejšemu delovanju javnih zavodov. Zato se je zelo težko izogniti vtisu, da gre, če že ne za napoved stampeda po javnih zavodih, pa vsaj za discipliniranje direktorjev, češ, če ne boste poslušni, vas lahko hitro zamenjamo. Takšni prijemi in predlogi vsekakor ne morejo biti v ponos nobeni demokratični vladi,« je bil ob potrjevanju na vladi oster Goran Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij.

Kot so sporočili z urada vlade za komuniciranje, bo glede na odzive različnih deležnikov po vložitvi predloga zakona v zvezi z urejanjem področja izvajanja javnih služb treba opraviti celovito razpravo in področje na novo urediti tako na sistemski ravni kot tudi na ravni posameznih dejavnosti, s ciljem vzpostaviti rešitve, ki bodo omogočale čim bolj racionalno in učinkovito upravljanje ter izvajanje javnih služb.

Ministrstvo za javno upravo pa naj bi že začelo s pripravo izhodišč za spremembe na področju sistemskega izvajanja javnih služb v Republiki Sloveniji.