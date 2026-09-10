Sporni obisk Stevanoviću nakopal kočljiva vprašanja, na katera ne odgovarja

Kolikšen politični in moralni kapital ima predsednik državnega zbora, ki se ob vprašanju genocida odloči za molk, in kaj to pove o smeri slovenske zunanje politike v tem tednu, ko so odnosi na Balkanu znova pod drobnogledom? V ospredju ni le protokolarno sporen obisk predsednika parlamenta Republike Srbske Nenada Stevandića v Ljubljani, temveč neodgovorjeni vprašanji, ali je bil v Srebrenici storjen genocid in ali je bil Ratko Mladić vojni zločinec – vprašanji, ki sta po oceni sarajevskega novinarja lahko lakmusov papir prihodnjih odnosov z BiH. Članek razkriva ozadje neformalnega srečanja, razmerje med nenapisanimi diplomatskimi pravili in simbolnimi sporočili, pa tudi, kako se v ta okvir umeščajo Stevanovićeve napovedi o stikih z rusko Dumo. Kaj takšna tišina pomeni za verodostojnost Slovenije kot zagovornice mednarodnega prava in stabilnosti v regiji, članek pušča odprto.