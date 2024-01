Sporočilo rožnega venca iz kraškega brezna

V nadaljevanju preberite:

Jamar in okoljevarstvenik Franc Malečkar je minuli teden skupaj z italijanskim jamarskim kolegom Mauriziem Tavagnuttijem pospremil novinarsko ekipo italijanske televizije RAI v dve jami, kjer so izvajali poboje – Vilenico pri Prapročah in Bremce pri Črnotičah v koprski občini. Ko so se vrnili z ogleda jam, pa so ugotovili, da so neznanci poškodovali njihova vozila z italijanskimi registrskimi tablicami. Dogodek je v Italiji in Sloveniji odmeval povsem drugače.

Koliko kraških brezen je bilo uporabljenih kot morišče po drugi svetovni vojni? Koliko ljudi je bilo po ocenah zgodovinarjev v njih ubitih? Kaj sta o italijanskih žrtvah povojnih pobojev povedala zgodovinarja dr. Gorazd Bajc z mariborske filozofske fakultete in dr. Mitja Ferenc z ljubljanske filozofske fakultete?