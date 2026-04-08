Gibanje Svoboda po pogovorih s strankami: Nikamor se nam mudi

Gibanje Svoboda je opravilo krog ločenih pogovorov o novi koaliciji, nadaljevali jih bodo, ko bodo stranke obravnavale izhodišča. Pogajanja bodo dolga, a se ne mudi, je dejal generalni sekretar stranke Matej Grah.

Obenem je stranke SDS, NSi, Demokrati in Resni.ca, ki niso podprle oblikovanja prvih delovnih teles DZ, označil za nenačelno koalicijo.

Za začetek 10 temeljnih zavez

Relativna zmagovalka volitev v DZ Svoboda je stranke, izvoljene v DZ, z izjemo SDS, seznanila z izhodišči za koalicijska pogajanja. Pripravila je tudi prvi predlog razreza 16 resorjev. Prvak Svobode Robert Golob je danes odvodil individualne pogovore s predstavniki štirih list. Pogovorov so se udeležila vodstva SD, Levice in Vesne, Demokratov in stranke Resni.ca, v NSi se vabilu tudi tokrat niso odzvali.

Generalni sekretar Svobode Grah je po današnjem krogu pogovorov dejal, da pričakujejo dolga pogajanja. Kot je dodal, pa so potrebni zlasti potrpežljivost, dialog, sodelovanje, pa tudi tudi skupni cilj.

Podobno kot so v izjavah po individualnih srečanjih dejali šefi strank, je tudi Grah potrdil, da so jim danes ob predlogu razreza resorjev predstavili tudi programske prioritete oziroma izhodišča. Gre za 10 temeljnih zavez oziroma skupnih ciljev, ki so jih pripravili po pregledu programov strank, je pojasnil Grah. Po njegovi oceni gre za izhodišča, ki bi morala biti tudi vodilo bodoče koalicije, »tisto, na čemer mora sloneti delo v naslednjem mandatu«.

Zdaj bodo počakali, da stranke pretresajo predstavljena izhodišča in jim podajo pripombe. Zatem načrtujejo nadaljnje pogovore. »Smo v času, ko Slovenija potrebuje stranke, ki so zmožne sodelovanja in pogovorov za skupno mizo«, je izpostavil Grah.

Obenem je še poudaril, da so volivci 22. marca povedali svoje, Svoboda pa njihovo voljo spoštuje. »Naša odgovornost je, da v bodočo koalicijo povabimo vse demokratične stranke,« je dejal.

»Nenačelna koalicija obglavlja DZ«

Pokomentiral pa je tudi današnje dogajanje v DZ, kjer so se pred ustanovno sejo sestali začasni vodje poslanskih skupin. Če se jim je uspelo dogovoriti o sestavi mandatno-volilne komisije, pa jim po Grahovih besedah ni uspel dogovor o ustanoviti treh odborov, torej skupnega odbora, odbora za zunanjo politiko in odbora za evropske zadeve.

Zlasti ustanovitev skupnega odbora je po njegovih besedah nujna v luči prihajajoče krize in obravnave interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu in ljudem. Zato je aktualna koalicija predlagala ustanovitev omenjenih treh odborov DZ, je navedel. A s predlogom niso uspeli. Po Grahovih navedbah Graha oblikovanja odborov v predlagani sestavi niso podprli predstavniki poslanskih skupin SDS, NSi, Demokrati in Resni.ca.

Grah je naštete stranke označil za »nenačelno koalicijo« ter jim očital »obglavljanje DZ«, ki po pripravi interventnih ukrepov na vladi za zdaj teh torej ne more obravnavati. »To pomeni nek status quo, smo zelo razočarani. Ker če kdo, bodo predvsem gospodarstvo in ljudje potrebovali te interventne zakone,« je ocenil.