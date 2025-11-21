Telesna zmogljivost ljudi prinaša prihranke starajoči se družbi

Projekcije demografskih podatkov kažejo, da bo pri nas leta 2050 tretjina prebivalcev starejša od 65 let in da bomo delali dlje. Eden od najučinkovitejših ukrepov, da upokojitve ne bi dočakali povsem uničeni, je gibanje. Bolje je, da začnemo čim prej, čeprav so strokovnjaki, zbrani na 19. kongresu športa za vse v Celju, ki ga je pripravil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ), poudarili, da vedno lahko začnemo.

Gregor Jurak s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani je bil jasen: delali bomo dlje, živeli bomo dlje, ampak kakšno bo to življenje. »Kaj bo z absentizmom in prezentizmom? Kako bo več starejših zdržal zdravstveni sistem? Kako vzdržen bo sistem dolgotrajne oskrbe?« ­Poudaril je, da bi bil ključen preskok v miselnosti. »Zdravstveni sistem v večini financira kurativo, preventive je minimalno. Ljudje raje vzamemo tabletko, ker je tako lažje.«