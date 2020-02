Športne stave v novi podobi!

Optimiziran prikaz nove spletne strani glede na napravo

FOTO: Športna Loterija

Prva stran www.e-stave.com FOTO: Športna Loterija Prva stranFOTO: Športna Loterija

Elektronska planinska srečka FOTO: Športna Loterija

Prenova produktne spletne strani odraža razvoj in inovativni pristop Športne loterije, ki bo uporabnikom ponudila boljšo uporabniško izkušnjo. Širok izbor iger je hitro dostopen na vseh napravah, uporabnikom pa so na voljo praktična navodila, kako posamezno igro igrati na zabaven in varen način. Spletni strani, ki je v optimizirani obliki na voljo na vseh napravah, bo v novem letu sledila prenova terminalske mreže, ki bo s sodobnimi stavnimi terminali naslednji korak v smeri digitalizacije družbe.



Spletna stranje ena najbolj obiskanih v Sloveniji. Uporabnikom ponuja zabavo v svetu iger na srečo s svojo široko ponudbo športnih stav in napovedi, e-iger, številčnih napovedi, klasičnih srečk in virtualnih športov. Stilsko prenovljena, v barvah, ki sledijo celostni grafični podobi Športne loterije in zavezanosti slovenskemu športu, z dodatnimi funkcionalnostmi igralcem ponuja boljšo uporabniško izkušnjo na vseh napravah, z obilico »samopostrežnih« in po meri prilagodljivih nastavitev.Izredno dobrodošla novost jeglede na napravo, s katero do strani dostopa uporabnik, s poudarkom na prikazu na mobilnih telefonih, ki postajajo čedalje bolj priročen medij za dostop do ponujenih vsebin.Najbolj igrane stavne možnosti so posebej izpostavljene, do drugih pa je omogočen enostaven prehod. Uporabnik si lahko sam ureja prikaz najljubših stavnih možnosti. Če niste športni poznavalec, lahko zaupate mnenju večine in vplačate stavo s pomočjo generatorja stav, prav tako novosti, ki na podlagi želenega zneska vplačila in želenega dobitka ponudi stavni listek, katerega vsebina temelji na realnih podatkih do tedaj vplačanih tipov na posamezne športne dogodke. Športna loterija kot eden glavnih podpornikov slovenskega športa temu daje poseben poudarek na stavni strani, s posebnošportnih dogodkov s slovensko udeležbo.In to še ni vse – igralce Športne loterije načaka tudi kar nekaj ugodnosti; bonus ob prvem nakazilu na igralni račun, višje kvote pri dogodkih slovenskega športa, komentarji športnih poznavalcev, pregledna statistika in dostop do Live Sports centra, kjer lahko igralci interaktivno spremljajo aktualno dogajanje na športnih prizoriščih, rojstnodnevna torta, ki jo igralec prejme ob svojem prazniku, in igra Prvak dneva, v kateri je vsak dan izžrebanih 10 nagrajencev, ki imajo možnost osvojiti 10 evrov. Pri Športni loteriji so predčasnemu izplačilu listkov, vplačanih po spletu, pridružili tudilistkov, vplačanih na fizičnih prodajnih mestih – poučite se o tej storitvi in izkoristite izplačilo, preden vas razočara vaš zadnji favorit na listku.S prenovljenim spletnim mestom Športna loterija predstavlja tudi: Tempelj Aztekov in Planinsko srečko. Elektronska Planinska srečka je nadaljevanje uspešnega projekta Športne loterije, ki je v sodelovanju z eno od največjih športnih zvez pri nas, Planinsko zvezo Slovenije, v preteklem letu predstavila klasično Planinsko srečko, ki prispeva k zbiranju sredstev za obnovo slovenskih planinskih poti in koč, z elektronsko verzijo srečke se želi akcija približati še digitalnemu občinstvu. E-igre so na prenovljeni spletni še bolj zabavne, saj jih je možno povečati na celotno velikost zaslona.Športna loterija ima razvejeno prodajno mrežo, ki jo sestavlja več kot 1500 prodajnih mest. Vsi produkti in informacije pa so dostopni tudi na spletu, kjer se je produktni spletni strani lani pridružila še korporativna, na kateri lahko preberete več o poslanstvu in viziji Športne loterije.Igralci cenijo dostopnost informacij inki jih omogoča Športna loterija, obenem pa je pomembna tudi najvišja možna raven informacijske varnosti za igralce, ki obiskujejo spletne strani Športne loterije. Zaradi celovitega vodenja in varovanja informacij je Športna loterija tudi imetnica standarda ISO-27001:2013.Pomemben del družbeno odgovornega prireditelja iger na srečo je tudi odgovorno prirejanje iger na srečo. Odgovornost in varnost sta vodili na vseh področjih poslovanja – od razvoja iger, oglaševanja, prodaje do podpore igralcem. Športna loterija je zaradi kakovosti poslovanja pridobila certifikata odgovornega prirejanja iger na srečo pri World Lottery Association (WLA) in European State Lottery and Toto Association (EL).