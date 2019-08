FOTO:Spoštujemo naravo, a tudi elektriko potrebujemo

Posavje – »Lovim samo velike ribe,« je rekel Viki Košar, sevniški ribič, tačas ko je pod hidroelektrarno (HE) Blanca pridno namakal trnek v Savo. Odkar je nekoliko višje, v Boštanju, ulovil »kapitalca« v obliki 38-kilogramskega soma, ga majhne ribe ne prevzamejo. Da tole ni ribiška, gospod? »Kapitalci« na spodnji Savi in veliko rib v njej? Ali ni veriga HE pomorila večine vodnega življa? Ali mulj ne maši ribjih škrg? »Pravim vam: uro in pol sem se boril z njim, taka mrcina je bil.«Bila je sreda, sredi »čudnega« poletja in »čudnih« temperatur. Za ribiče na spodnji Savi, kajpak, to je od Radeč do hrvaške meje. ...