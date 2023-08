Sprašujem se, kje sta obljubljeni dejanšizacija in depolitizacija policije

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu da Nataša Sukič v poslanskih klopeh sedi že drugi mandat in je od lani tudi podpredsednica državnega zbora, poslanka Levice ostaja zvesta aktivističnim praksam. Dolgoletna aktivistka za pravice žensk, skupnosti LGBT in drugih marginaliziranih in prikrajšanih je bila v osemdesetih soustanoviteljica prve lezbične aktivistične organizacije v takratni Jugoslaviji in Vzhodni Evropi, obenem je bila ena prvih didžejk v Sloveniji.

Sodelovala je pri zasedbi Metelkove, 17 let vodila oddajo Lezbomanija na Radiu Študent in napisala že sedem knjig, dve kratkoprozni zbirki in pet romanov, za katere je bila trikrat nominirana za kresnika. V stranki, ki se pred internimi volitvami vodstva deli na dva pola, Nataša Sukič, skupaj s poslanskima kolegoma Tatjano Greif in Miho Kordišem, velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov levega krila Levice.