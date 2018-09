FOTO:Sprehod med krošnjami in stolp s toboganom

Pot med krošnjami je posebno doživetje. FOTO: arhiv ZAK

Najbolj adrenalinsko doživetje bo gotovo spust po toboganu z vrha stolpa. FOTO: arhiv ZAK

Primer dobre prakse

Pot med krošnjami je tudi poučna. FOTO: arhiv ZAK

Trajnostni turizem

Tudi taka so lahko doživetja med krošnjami. FOTO: arhiv ZAK

Stolpi in poti, ki jih češko in nemško podjetje upravljata, so odprti tudi pozimi. FOTO: arhiv ZAK

Rogla – Še letos naj bi podjetje Zážitková Akademie (ZAK) iz Češke začelo graditi spektakularno leseno pot, visoko nad tlemi Rogle, ki bo vodila na vrh novega stolpa. 4,5 milijona evrov vreden projekt v celoti financira ZAK, ki upravlja tri podobne poti in stolpe. Pot s stolpom, ki jo bodo odprli julija 2019, bo dostopna tudi invalidom.Tako imenovano pot med krošnjami bodo postavili okoli 150 metrov južno od hotela Natura. Prvi del poti bo leseno sprehajališče nad tlemi, dobesedno med krošnjami dreves, ki se jih lahko obiskovalci tudi dotikajo. Sprehajališče bo dolgo 560 metrov in bo največ 20 metrov nad tlemi. Vodilo bo do 35 metrov visokega stolpa, prav tako lesenega. Znotraj stolpa bo še dodatnih 440metrov poti. Na sprehajališču bodo postavljene različne poučne in doživljajske vsebine. Zagotovo največ adrenalina pa bo možno doživeti na zavitem toboganu, ki ga bodo speljali z vrha stolpa nazaj na sprehajalno pot. Ta se bo končala pri trgovini s spominki.Projekt bo financiralo češko podjetje ZAK, sicer hčerinsko podjetje nemškega podjetja Erlebnis Akademie AG (EAK) , ki upravlja pet tovrstnih poti v Nemčiji in Avstriji. Občina Zreče, kjer so si skoraj sedem let prizadevali za dodatno ponudbo na Rogli, je ZAK za 20 let podelila stavbno pravico na zemljišču, kjer bo stala pot med krošnjami. Pogodbo sta izvršni direktor podjetij ZAK in EAKin zreški županpodpisala včeraj.Podvršnik je poudaril pomen projekta, ki slovensko stran nič ne stane: »To je precedens, prvi primer dobre prakse tujih vlaganj v naš turizem. Pogodbo lahko po 20 letih podaljšamo za deset let, lahko objekt odkupimo ali pa ga ZAK odstrani in vzpostavi prvotno stanje na zemljišču.«Doživljajske poti in stolpi, ki jih podjetji gradita in upravljata po Evropi, so v 80 odstotkih zgrajene iz lesa. Les za ogrodje je avstrijski, je povedal Bayerköhler: »Gre za posebne lepljene plošče in s tem podjetjem ves čas sodelujemo. Pohodne poti pa bodo najverjetneje iz lokalnega lesa.« Dodal je, da bo pot na Rogli že deveta v njihovi skupini, vendar je vsaka unikatna. V podjetju poudarjajo odnos do narave in spodbujajo trajnostni turizem, v projektu je od samega začetka tako sodeloval tudi zavod za varstvo narave.Bayerköhler je dejal, da za gradnjo poti in stolpa potrebujejo do štiri mesece, graditi naj bi začeli še letos. Ko bo pot zgrajena, bo odprta tudi pozimi. Cena vstopnic še ni znana, je dejal Bayerköhler: »Računamo, da bi bila okoli 9 evrov za odrasle, smo pa do družin prijazni. Zanje bi stalo do 24 evrov.« Stolp bo imel klančine in bo dostopen invalidom ter otrokom v vozičkih.