Sprehodi po občinah ob navzočnosti policistov

Na delu je zaradi nalog, povezanih z epidemijo, vsakodnevno več kot tisoč policistov. FOTO: Marko Feist



O pretiranem omejevanju gibanja na občine je opozoril v. d. direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen. Epidemiologi z NIJZ so v bran Erženu podpisali pismo, v katerem vladi očitajo sankcioniranje kritik in zanemarjanje stroke. »Stroko, ki je pristojna za predlaganje ukrepov, je politika povsem obšla. Brez sankcij ni dovoljena niti kritična presoja in komentar uvedenih ukrepov,« so opozorili v pismu, ki ga je pridobil Večer. Premier Janez Janša je izpostavil, da so ukrepe sprejeli na podlagi mnenja stroke, »res pa je, da dolgo časa tako imenovana stroka v Sloveniji ni bila enotna«, zato so pogledali v tujino. M. P. V.

Ljubljana – Konec tedna je policija preverjala upoštevanje vladnega odloka na avtocestah. Iz policije so sporočili, da večina ljudi odlok upošteva, turistični kraji, navadno najbolj oblegani, so samevali. Je pa očitno še veliko nejasnosti, saj so policisti samo v soboto odgovorili na več kot 900 klicev občanov, kako naj ravnajo v posameznih situacijah.»Policisti so od 30. marca do 4. aprila izrekli 1083 opozoril, v 1252 primerih pa so predlog odstopili zdravstvenemu inšpektoratu. Kontrole so izvajali na več mestih, tako na območjih blizu meje kot v notranjosti države,« je odgovoril predstavnik Policije Drago Menegalija. Dodal je, da ljudje omejitve spoštujejo: »Med občinami večinoma potujejo osebe, katerih razlog potovanja sodi v izjeme. Pri tem policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če ti pri tem upoštevajo varnostne ukrepe.« Ta konec tedna so policisti poostreno nadzirali promet na avtocestah, prej pa so spoštovanje vladnih odlokov nadzirali tudi na drugih površinah, lokalnih in državnih cestah. Večinoma opozarjajo in svetujejo, samo za izvajanje nalog, povezanih z epidemijo.Sprehajalne poti v mestih so bile marsikje polne, ljudje pa so večinoma upoštevali varnostno razdaljo. Občine lahko po vladnem odloku sprejmejo še dodatne ukrepe, s katerimi dodatno omejijo gibanje. Večinoma so omejile dostope do najbolj obljudenih sprehajalnih poti, nekatere pa tudi do povsem nezahtevnih planinskih poti, tudi takih, kjer navadno ne srečaš nikogar. Od tem danes v komentarju piše specialist intenzivne in interne medicine v celjski bolnišnici: »Gibanje v naravi (seveda ob upoštevanju prepovedi zbiranja večjega števila ljudi) ima tako za posameznika kot za družine samo ugodne učinke. Določene aktivnosti so nujne za ohranjanje normalnosti, za sprostitev napetosti in tesnobe. Če bomo ob koncu epidemije omejili število žrtev koronavirusa, hkrati pa šteli žrtve kolektivne psihoze, nismo bili uspešni.«Posamezne občine so dodatno zaostrile ukrepe in zaprle dostope do nekaterih sprehajalnih poti in hribov, četudi ne gre za obljudene poti, brez kakršnegakoli turizma na vrhu. Pravnik dr.pravi, da je vladni odlok precej splošno napisan in da to možnost občinam oziroma županom daje, a poudarja: »Če na takem javnem kraju ni mogoče zagotoviti spoštovanja priporočil NIJZ o varni razdalji, je tak ukrep upravičen. Če pa gre za veliko površino, potem je tak ukrep kočljiv. Je pa res, da se župani želijo izogniti temu, da bi na določene javne kraje, turistične točke prihajalo veliko ljudi. Odločitev je treba sprejemati od primera do primera.«Od 30. marca do konca sobote so policisti izrekli 1083 opozoril, v 1252 primerih pa so odstopili predlog zdravstvenemu inšpektoratu, ki je po zakonu o nalezljivih boleznih pristojen za izvedbo prekrškovnih postopkov. Vsak dan glede na naloge, povezane z epidemijo, razporejajo tisoč policistov. Poleg njih lahko nadzor nad odlokom opravljajo tudi občinski redarji, teh je po navedbah Brezovnika v državi 228, in tudi člani civilne zaščite. Ti občanov ne morejo legitimirati.Ker lahko vsak župan za občino sprejme izjeme in posebnosti, je Brezovnik že prejšnji teden opozoril, da bo spoštovanje občinskih sklepov na terenu težko preverjati. Vseh posebnosti namreč nihče ne more poznati, poudarja Brezovnik: »Gibanje ni vezano na neke dovolilnice, vse torej temelji na izjavi in zaupanju policista do osebe, ki jo ustavi. Policist ima sicer možnost preverjati tudi matično evidenco državljanstva in na tej podlagi lahko preveri, ali je oseba res namenjena k nekomu, ki je, recimo, starejši in bi potreboval pomoč. Bo pa policist zelo težko dokazoval, da nekaj ni res.«Obala je v teh dneh samevala. »Na vseh mestnih vpadnicah smo imeli kontrolne točke in preverjenih je bilo veliko ljudi, od tega pa je bilo zaznanih več deset kršitev prepovedi gibanja,« je povedala, predstavnica koprske policijske uprave. Pojasnila je, da je bilo nekaj medobčinskih premikov, namere po obiskih kmetijskih parcel in vikendov, nekaj je bilo tudi izletnikov. Posredovali pa so tudi pri zabavi mladine – bodisi da so igrali nogomet bodisi da so se zbirali pri avtomobilih. »Še naprej mlade pozivamo, naj potrpijo, saj se bodo lahko zabavali pozneje, ko bo epidemija minila,« je poudarila.Vladni govorecje povedal, da se bodo strogi ukrepi nadaljevali še najmanj dva do štiri tedne. Dodal je, da sta bila konec tedna prazna tudi Kranjska Gora in Bled, da državljani ukrepe resno upoštevajo, a da nas »trend ne sme zaslepiti«.