Sprejemanje finančnega načrta

Danes ob 10. uri se bo začela izredna skupščina ZZZS, kjer bodo obravnavali finančni načrt za letos in prihodnje leto ter novelo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in akte o medicinskih pripomočkih.



Finančni načrt je bil v obravnavi že na redni skupščini 12. decembra, a ga tedaj niso sprejeli. Za njegovo potrditev so namreč zmanjkali glasovi na delodajalski strani, kjer so opozarjali na to, da skupščina že predolgo čaka na državo, da se odzove na nekatere njihove pozive. Upravni odbor ZZZS je tako pripravil nov predlog finančnih načrtov, ki jih bodo obravnavali danes.



Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj, minister za zdravje Aleš Šabeder in predsednica upravnega odbora Tatjana Čerin so se že pred božičnimi prazniki strinjali, da je zaradi nemotenega financiranja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2020 do 30. junija nujno povečati dovoljeno porabo zdravstvene blagajne s spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020-2022. Spremembo bo pripravila vlada, o njej pa bo odločil državni zbor.



Na sestanku s Šabedrom so se po navedbah ZZZS za STA zavzeli tudi za to, da se z rebalansom državnega proračuna za leto 2021 začne postopno zagotavljanje proračunskih sredstev za financiranje terciarja 1. Pri tem bo ministrstvo pripravilo zakonske podlage za postopen prenos financiranja iz zdravstvene blagajne na proračun.