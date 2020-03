Sprejeti novi ukrepi za zajezitev epidemije, med drugim ukinitev javnega prevoza

Prepoved obratovanja lokalov

Prazne sobotne ulice Ljubljane. FOTO: Voranc Vogel

V prihodnjih dneh je pričakovati kontrole

Vladaje ob seji kriznega štaba za obvladovanje epidemije novega koronavirusa po pričakovanjih že sprejela prve ostre ukrepe. Tako se s ponedeljkom začasno ustavlja javni potniški promet, stekli bodo tudi nadzori izvajanja preventivnih ukrepov v trgovinah. Obeta pa se tudi prepoved obratovanja lokalov.Novi obrambni ministerje po seji dejal, da so sprejeli nove ukrepe za omejitev javnega življenja, »predvsem, kar se tiče lokalov in javnega prometa«. S ponedeljkom bo začasno ustavljen avtobusni in železniški javni potniški promet.Ta se bo popolnoma ustavil v noči z nedelje na ponedeljek, enako velja za obratovanje gondol. Izjema bodo taksi prevozi za najnujnejše stvari, je ob odhodu pojasnil minister za infrastrukturo. »Zaustavitev javnega prometa je nujen ukrep, če želimo učinkovito zajeziti okužbo,« je poudaril.Eden od ukrepov boja proti koronavirusu bo tudi prepoved obratovanja lokalov, je napovedal zdravstveni minister, a ni razkril, kdaj naj bi začela veljati.Imenovali so tudi uradnega govorca vladnega kriznega štaba. To je postal, ki je bil v osamosvojitveni vladi republiški sekretar za informiranje in je med slovensko osamosvojitveno vojno zaslovel z vsakodnevnimi novinarskimi konferencami. Tudi pozneje je bil politično aktiven, med drugim kot evropski poslanec ter slovenski veleposlanik pri zvezi Nato v Bruslju. Po zaključku seje je Kacin napovedal, da bo v nedeljo potekal sestanek z direktorji vseh bolnišnic in zdravstvenih domov glede razmer na terenu.Kmetijska ministricapa je v izjavi po seji za Odmeve na Televiziji Slovenija ponovila, da ni pričakovati, da bi v Sloveniji prišlo do izpada kakih pomembnih prehrambenih izdelkov.Kot potencialen problem pa je označila dejstvo, da prodajalci v trgovinah delajo brez zaščitnih mask in rokavic ter da kupci očitno ne upoštevajo higienskih priporočil za preprečevanje širjenja virusa. Kot je pojasnila, se o tem pogovarjajo tudi s trgovinsko zbornico, na seji kriznega štaba pa so spregovorili tudi o možnosti zaostritve ukrepov ter uvedbi kontrol nad izvajanjem preventivnih ukrepov.»V prihodnjih dneh je pričakovati kontrole. Morda tudi ukrepe, s katerimi bomo striktno predpisali uporabo zaščitnih ukrepov,« je napovedala Pivčeva.