Sprejetje zakona vodi v družbo, ki bo omamljena

Sprejetje predloga zakona o konoplji za omejeno osebno rabo, ki odpira vrata kajenju marihuane v domove, psihiatrične bolnišnice, v domove za starejše in na delovna mesta, je negativno sporočilo mladim in vodi v družbo, ki bo omamljena, so sporočili strokovnjaki zdravstvene stroke. Stroka nima nobenih vzvodov, da bi lahko preprečila sprejetje tega zakona, katerega škodljive posledice lahko prepreči samo njegov umik, so poudarili.

Po izjavi Sare Žibrat, poslanke Gibanja svoboda, ki jo je podala po tiskovni konferenci NIJZ, pa bodo sprejemanje zakona nadaljevali, »ker je bila takšna volja ljudstva in ker vse ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalstva konopljo že uporablja, kar pomeni, da prohibicija ne deluje«. Kot pravi, se bodo zagotovo pogovorili o določbi v predlogu zakona glede kadilnic in glede testiranja zaposlenih, pričakujejo pa tudi kakšne pripombe policije.

Kakšna tveganja po mnenju stroke prinaša predlog zakona?