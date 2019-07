Sprememb bo manj, kot jih je načrtovalo ministrstvo

Ljubljana - Socialni partnerji danes predvidoma zaključujejo pogajanja glede sprememb pokojninske zakonodaje pred začetkom javne razprave. V končni inačici je, po neuradni informacijah, ostalo precej manj novosti, kot so jih sprva načrtovali na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.



Zvišanje upokojitvene starosti na 67 let za tiste, ki nimajo dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, kar je povzročilo med sindikati in tudi v javnosti največ vznemirjenja, je ministrstvo umaknilo iz predloga.



Na zelo različne in nasprotujoče odzive je naletela tudi zamisel o ureditvi tako imenovanega dvojnega statusa za tiste, ki želijo še ostati aktivni po tem, ko že izpolnijo vse pogoje za upokojitev. Trenutno je na mizi predlog, da bi upokojenci, ki bi ostali na trgu dela, tri leta ob plači prejemali 40 odstotkov pokojnine, po tem obdobju pa bi se delež znižal na 20 odstotkov. Obrtniki temu odločno nasprotujejo, saj se jim je zdela še prvotna ponudba - 50 odstotkov prva tri leta in 100 odstotkov po tem - premalo.



Za dve točki predloga so, kot je slišati, našli skupni jezik - za vsako leto podaljšanja delovne dobe, po izpolnitvi obeh pogojev za starostno upokojitev, bo posameznik prejel triodstotni bonus. Strinjajo se tudi glede odmernih odstotkov. Za ženske bo ta ostal 63,5 odstotka, kot je zdaj, za moške pa se bo postopoma zvišal na 63,5 do leta 2025.



Ženske bodo za vsakega otroka, a največ za tri, dobile 1,36 odstotka bonusa, pod pogojem, da ne bodo uveljavljale časovnega bonusa.



Po javni razpravi naj bi predlog obravnaval ekonomsko-socialni svet, na ministrstvu pa upajo, da bo novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejeta še letos.