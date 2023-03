Sprememba zakona kot podlaga za hitrejše zaposlovanje tujcev

Slovenska vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Državnemu zboru ga bo poslala v obravnavo po nujnem postopku.

»Z uveljavitvijo predloga novele bo tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko zamenjal delodajalca in delovno mesto, ali se zaposlil pri več delodajalcih le na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), torej brez odločbe upravne enote,« so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

»V državnem oziroma javnem sektorju, predvsem na področju zdravstva in socialnih storitev je veliko pomanjkanje ustreznega kadra. Postopki na ZRSZ so zahtevni zaradi ugotavljanja izobrazbe, jezikovnega znanja in usposobljenosti tujcev, zato z novelo predlagamo, da se za tujce, ki se bodo zaposlovali v državnem oziroma javnem sektorju ZZSDT, ne uporablja, kar pomeni, da ZRSZ ne bo dajal soglasij k zaposlitvam v javnem sektorju,« so dodali.

O prosilcih za azil, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito pravico do dostopa na trg dela, so navedli, da »bodo lahko pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela uveljavljali že po treh mesecih statusa prosilca za azil. Po veljavnem zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev imajo prost dostop na trg dela po devetih mesecih statusa prosilca za azil.«