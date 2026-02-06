  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Levica predlaga, da se praznik, ki pade na vikend, ne izgubi kot dela prost dan

    Poslanska skupina Levica je v DZ vložila predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
    Hkrati menijo, da se tako lahko poveča predvidljivost pri načrtovanju stroškov dela in količini počitka, do katerega so v vsakem letu upravičeni delavci. FOTO: Leon Vidic
    Hkrati menijo, da se tako lahko poveča predvidljivost pri načrtovanju stroškov dela in količini počitka, do katerega so v vsakem letu upravičeni delavci. FOTO: Leon Vidic
    STA
    6. 2. 2026 | 12:13
    6. 2. 2026 | 12:13
    2:15
    Poslanska skupina Levica je v DZ vložila predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. S predlogom želijo zagotoviti enako število prostih dni vsako leto. Predlagajo, da se prost dan prenese na naslednji delovni dan, če praznik pade na soboto ali nedeljo.

    Število prostih dni v Sloveniji je odvisno od tega, na kateri dan v tednu padejo prazniki. Zato se zgodi, da imamo v nekaterih letih bistveno manj prostih dni kot v drugih, kot na primer letos, so v sporočilu za javnost zapisali v Levici.

    Znani datumi počitnic v šolskem letu 2025/2026, koliko bo dela prostih dni?

    »Če praznik, ki je dela prost dan, pade na vikend, se prost dan ne sme kar izgubiti. Ljudem mora ostati vsako leto enako časa za počitek. Zato predlagamo, naj se prost dan prenese na naslednji delovni dan,« so povzeli besede poslanca Levice Milana Jakopoviča.

    Ponekod že podobne ureditve

    Kot so pojasnili, tako ali podobno ureditev že poznajo nekatere druge evropske države, med drugim Belgija, Luksemburg, Irska, Španija in Poljska. Prepričani so, da bi enako število prostih pomenilo več poštenosti, predvidljivosti in enako količino počitka vsako leto, ne glede na to, kako padejo prazniki v koledarju.

    Hkrati menijo, da se tako lahko poveča predvidljivost pri načrtovanju stroškov dela in količini počitka, do katerega so v vsakem letu upravičeni delavci.

    Predlagana rešitev bi se po predlogu Levice začela uporabljati 1. januarja 2027, kar pomeni, da bi bil 2. januar 2027, ki pade na soboto, nadomeščen z dela prostim dnem v ponedeljek, 4. januarja 2027, so navedli.

