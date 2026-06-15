Odvzem volilne pravice tujcem – sprememba, ki bi lahko utišala 100.000 glasov

Na izredni seji državnega zbora danes poslanci odločajo o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih vložile SDS, NSi, SLS, Fokus ter Resnica. Predlog naj bi poleg predlagateljev podpirali še Demokrati, medtem ko mu v opoziciji nasprotujejo.

Predlagane spremembe predvidevajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Poleg tega bi se spremenila tudi ureditev volitev v organe ožjih delov občin, kot so krajevne, vaške in četrtne skupnosti, saj bi po novem namesto ene volilne enote uvedli več volilnih enot, medtem ko je bila ta ureditev spremenjena leta 2024.

Na napovedano spremembo so se danes odzvali predstavniki organizacij Infokolpa, Kulturnega društva Gmajna, Kulturnega centra Danilo Kiš in Albanskega kulturnega društva Liria.

Katja Utroša iz civilne iniciative Infokolpa je o odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav povedala: »Odvzem volilne pravice spreminjajo v politično orodje, morda v hiter obliž, s katerim naj bi se 'pomirila' javnost v času vse večje globalne negotovosti in draginje. Tujci so ponovno postali izgovor za preusmerjanje pozornosti od številnih težav lokalne samouprave. Pri tem se sprašujemo, ali niso predlagatelji odvzeli volilne pravice tudi tistim upravičencem, ki so zanje glasovali na preteklih lokalnih volitvah.« Poudarila je, da bi sprememba zakona utišala približno 100.000 glasov.

Predstavnica Kulturnega centra Danilo Kiš je poudarila, da v nekaterih državah tujci na lokalnih volitvah lahko glasujejo ne glede na državljanstvo. »Slovenska ureditev je tako v primerjavi z drugimi evropskimi državami že doslej precej restriktivna, hkrati pa velja za primer dobre prakse na področju politik integracije,« je dodala.

Opozicija predlogu nasprotuje

V Gibanju Svoboda in Levici opozarjajo, da bi sprememba pomenila odvzem pravice, ki jo imajo državljani tretjih držav od leta 2002, ter poudarjajo, da gre za skupino prebivalcev, ki prispeva k delovanju družbe in plačuje davke. V SD predlog označujejo kot protiustaven.

Andreja Katič, poslanka SD, je danes v izjavi za medije povedala, da je v primeru odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav kršena človekova pravica.

Poslanka Levice Nataša Sukič spremembo vidi kot izključevalen poskus odvzema volilne pravice skupini ljudi, ki v lokalni skupnosti dejansko živijo, delajo, plačujejo davke, vzgajajo otroke, uporabljajo iste javne storitve in skupnost soustvarjajo, ne bi pa smeli politično odločati. Meni, da je v ozadju ideja, da bodo s to spremembo vplivali na volilni izid.

Predlagatelji poudarjajo, da bi morala biti volilna pravica na lokalni ravni predvsem vezana na državljanstvo. Pri tem navajajo, da je takšna ureditev v skladu s prakso večine evropskih držav, kjer tujci praviloma nimajo pravice glasovanja na lokalnih volitvah, ter opozarjajo, da slovenski državljani v številnih drugih državah nimajo enakovrednih političnih pravic.ž

Andrej Kosi, poslanec SDS, je danes na izredni seji poudaril, da smo v Sloveniji priča številnim fiktivnim prijavam in kršitvam zakonodaje. Zato meni, da imajo volilno pravico tudi nekateri tujci, ki dejansko ne živijo v lokalni skupnosti. V izjavi za medije je dodal, da večina evropskih držav te pravice ne priznava ter da s predlagano spremembo sledijo tem načelom in hkrati dajejo večjo težo državljankam in državljanom Republike Slovenije.

Menijo tudi, da je predlog skladen z ustavo, ki določa, da zakon lahko opredeli primere in pogoje, pod katerimi lahko tujci sodelujejo na volitvah.

Če bo zakon sprejet, bi se nova ureditev uporabljala od prvih rednih lokalnih volitev po uveljavitvi, občine pa bi imele en mesec časa za uskladitev aktov o določitvi volilnih enot.

Varuhinja človekovih pravic in Svet Evrope v skrbeh

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek opozarja, da bi bile spremembe lahko sporne z vidika skladnosti s konvencijo Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni.

Po varuhovem mnenju bi bilo pred sprejetjem tega zakona, kot tudi vseh ostalih, treba narediti oceno vplivov na človekove pravice z vidika ustave in mednarodnih standardov, ki zavezujejo Slovenijo. »Predstavljeni pomisleki kažejo vsaj to, da predlagana sprememba ni tako enostavna, da bi opravičevala skrajšan postopek, zato varuh poziva k dodatnim razmislekom,« so še sporočili.

Podobno stališče je izrazila tudi predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gunn Marit Helgesen, ki je izrazila resno zaskrbljenost glede predloga. Kongres je zato zaprosil beneško komisijo za oceno skladnosti predloga z evropskimi standardi na področju volitev, so sporočili iz Strasbourga.