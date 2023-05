Spremembe po izkušnji z zahtevami Aleša Hojsa

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati so spremembe statusa državnega odvetništva. Po naših informacijah je predlog, da se umesti v ustavo, na pravosodnem ministrstvu že pripravljen in ocena je, da bi ta sprememba lahko dobila potrebno podporo. Eden od razlogov za ureditev položaja je tudi izkušnja nekdanjega generalnega državnega odvetnika, ki ga je doletel očitek, da se ni uprl navodilu vlade Janeza Janše. Neumeščenost državnega odvetništva v ustavo Republike Slovenije je vzrok, da so tovrstni pritiski mogoči,« meni aktualna generalna državna odvetnica Ana Kerševan.