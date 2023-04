Spremembe pod očitki diskriminacije

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma do poletja bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravilo prenovo sistema osebne asistence, ker menijo, da v dobršnem delu ne dosega svojega namena in ker so stroški zanj postali nevzdržni, kot se je izrazil minister Luka Mesec. Že sama napoved posega v ureditev je sprožila val nasprotovanja, kjer so med seboj trčili različni koncepti, kaj sploh je osebna asistenca, kako je država dolžna skrbeti za različne skupine prebivalcev, pa tudi pogledi na to, v čem je srž problema, ki je pripeljal do sedanje situacije.