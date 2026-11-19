Poslanci bodo odločali o odpravi prepovedi alkohola v vzgojno-izobraževalnih ustanovah zunaj pouka. Še zadnja opozorila pred glasovanjem.
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Nasprotniki iz zdravstvene stroke, nevladnih organizacij in opozicije opozarjajo, da predlog prinaša večjo dostopnost alkohola in škodljiva sporočila mladim. FOTO: Črt Piksi
Poslanci bodo predvidoma jutri glasovali o več predlogih zakonov, poleg predloga zakona o izvrševanju obeh proračunov ter vladnih predlogih dveh zakonov v zvezi z investicijami na področju zdravstva tudi o spremembah zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-B). Ta kljub nasprotovanju strokovne javnosti s področij zdravstva in šolstva in jasnim strokovnim argumentom odpravlja prepoved alkohola v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v času zunaj pouka.
Predlog tega zakona so po skrajšanem postopku v parlamentarno proceduro 9. septembra vložili poslanci koalicijski strank in Resnice. Predlog je podpisala skupina 48 poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec.
Kot glavni argument rahljanja zakonodaje navajajo pomoč lokalnim društvom v manjših krajih, kjer imajo prostorsko stisko za izvedbo ...
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