Poslanci bodo predvidoma jutri glasovali o več predlogih zakonov, poleg predloga zakona o izvrševanju obeh proračunov ter vladnih predlogih dveh zakonov v zvezi z investicijami na področju zdravstva tudi o spremembah zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-B). Ta kljub nasprotovanju strokovne javnosti s področij zdravstva in šolstva in jasnim strokovnim argumentom odpravlja prepoved alkohola v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v času zunaj pouka. Predlog tega zakona so po skrajšanem postopku v parlamentarno proceduro 9. septembra vložili poslanci koalicijski strank in Resnice. Predlog je podpisala skupina 48 poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Kot glavni argument rahljanja zakonodaje navajajo pomoč lokalnim društvom v manjših krajih, kjer imajo prostorsko stisko za izvedbo ...