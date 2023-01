Spremembe v vodstvu Gibanja Svoboda

Tamara Kozlovič po naših neuradnih informacijah ne bo več generalna sekretarka stranke Gibanja Svoboda. Funkcijo naj bi prevzela Vesna Vuković, dosedanja tiskovna predstavnica stranke.

Kozlovičeva, ki je tudi poslanka stranke v državnem zboru, naj bi sicer že ob nastopu funkcije generalne sekretarke stranke dejala, da bo funkcijo opravljala le leto dni.

Tamara Kozlovič naj bi se posvetila predvsem zakonodajnemu procesu pri izvajanju zdravstvene reforme. FOTO: Leon Vidic/Delo

Hkrati je Kozlovičeva tudi predsednica parlamentarnega odbora za zdravje in glede na to, da je zdravstvega reforma glavna prioriteta vlade , naj bi se v prihodnje posvetila predvsem zakonodajnemu procesu, ki bo sledil sprejeti zdravstveni reformi. Kot je napovedala, se bo na to temo tudi redno srečevala z opozicijo.

Po naših neuradnih informacijah naj bi do spremembe v vodstvu prišlo v kratkem, a uradne potrditve s stranke še ni. Kot so povedali, bodo o spremembah, če oziroma ko bo do njih prišlo, obvestili javnost.