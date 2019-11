FOTO:Spremembe zakonov zaradi Štajerske varde in vaških straž

Preberite še: Kavbojci

Štajerska varda in predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija Andrej Šiško FOTO: Leon Vidic/Delo

Štajerska varda FOTO: Reuters

Andrej Šiško FOTO: Reuters

Štajerska varda in predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija Andrej Šiško FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenska vlada je določila prepovedi organiziranja združb, kot je Štajerska varda . To ureja v besedilu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru ter besedilo predloga zakona o dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje in ju pošilja v obravnavo državnemu zboru po nujnem postopku.Vlada trdi, da je varovanje državne meje v izključni pristojnosti policije. Tako imenovane varde in vaške straže pa napovedujejo oziroma poskušajo posegati v pristojnost in naloge policije, ovirajo njeno delo, v delu javnosti pa povzročajo vznemirjenost in strah.S predlogom sprememb zakona o nadzoru državne meje vlada predlaga prepoved:- vsakršnega ravnanja posameznika ali skupine, ki se z namenom nadzora državne meje izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje,- ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje.Za to kršitev je globa za posameznika najmanj tisoč evrov, če posameznik stori dejanje v skupini pa najmanj 1500 evrov.Vlada s spremembami zakona o varstvu javnega reda in miru predlaga, da je dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm ali signaliziranje, druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, a se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja, ne štejejo za orožje, prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb.Izjema velja, če se navedeni predmeti uporabljajo kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje, razkazovanje ali uporaba orožja ali predmetov iz drugega odstavka in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja. Globa za kršitev, kadar jo izvrši posameznik, je od 500 do tisoč evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, se posameznik kaznuje z globo od tisoč do 2000 evrov.Vlada predlaga tudi nov prekršek, ki se nanaša na uporabo maskirnih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. S predlogom je določeno, da je prepovedano nošenje navedenih oblačil, če posameznik vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb.Omejitev ne velja, če se maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških oseb, nosi kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje oblačil ali uniform in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja. Za ta prekršek je določena globa od 500 do tisoč evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, se posameznik kaznuje z globo od tisoč do 2000 evrov.