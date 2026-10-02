Na upravnih enotah bodo po novem delali dlje

Vlada je na četrtkovi seji sprejela spremembe uredbe o poslovanju upravnih enot. Poslovni čas njihovega delovanja se tako spreminja. S tem želijo, kot so poudarili na vladi, upravne storitve približati potrebam uporabnikov.

Po novem se uradne ure v torek in sredo začnejo ob 8. uri in končajo ob 18.30.

»Upravne enote predstavljajo eno najpomembnejših in najbolj neposrednih stičnih točk posameznikov z državo, saj tako uveljavljajo pravice, pravne koristi in izpolnjujejo obveznosti na številnih upravnih področjih. Za urejanje številnih upravnih zadev morajo še vedno osebno obiskati upravno enoto, pri čemer se obstoječi razpored uradnih ur v pomembnem delu prekriva z običajnim delovnim časom večine zaposlenih oseb,« so po seji vlade zapisali v sporočilu za javnost.

Namen spremembe je izboljšati dostopnost upravnih storitev uporabnikom upravnih storitev in uradne ure upravnih enot prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov. Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

»Premakljivi delovni čas javnih uslužbencev, zaposlenih v upravnih enotah, se ob torkih in sredah spreminja tako, da sledi poslovnemu času in uradnim uram, določenim z uredbo o upravnem poslovanju. Premakljivi začetek delovnega časa bo določen med sedmo in osmo uro, razen v torek in sredo, ko bo premakljiv začetek delovnega časa med 7.30 in 8.30,« so pojasnili. Premakljivi konec delovnega časa se v ponedeljek in petek ne spreminja.

S spremembo uredbe bo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev uporabnikom. FOTO: Mavric Pivk

V torek in sredo bo premakljiv konec delovnega časa med 18.30 in 19. uro, v četrtek pa med 13. uro in 14.30. Premakljivi začetek in konec delovnega časa v upravnih enotah v soboto ni več določen, saj upravne enote takrat ne poslujejo.

Razporeditev za druge delovne dni in ureditev delovnega časa v območnih enotah organov se prav tako ne spreminjata. Sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni njegovo drugačno časovno razporeditev.

S spremembo uredbe bo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev tistim uporabnikom, ki zaradi delovnih in drugih obveznosti storitev sicer ne bi mogli opraviti, ker upravne enote v popoldanskem času, ko uporabniki zaključijo z delovnim časom, doslej niso imele uradnih ur, so pojasnili na vladi po četrtkovi seji.