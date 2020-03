Spremenjeno delo UE Ljubljana

Okenca glavnih pisarn UE Ljubljana na izpostavah Vič - Rudnik, Moste - Polje, Šiška, Bežigrad ter Center ne bodo poslovala. FOTO: Leon Vidic/Delo



Kako bo po novem potekalo delo





Ljubljana – Upravna enota Ljubljana zaradi epidemije koronavirusa izvaja le najnujnejše upravne storitve. Za nujne primere delujejo uradniki na Tobačni.Iz sektorja za upravne notranje zadeve (Tobačna ulica 5) so sporočili, da bodo izvajali le najnujnejše naloge. Tako bo na oddelku za javni red, promet in matične zadeve odprto le eno okence, prav tako na oddelku za tujce. Izpostave oziroma okenca glavnih pisarn ljubljanske upravne enote na izpostavah Vič - Rudnik, Moste - Polje, Šiška, Bežigrad ter Center ne bodo poslovala.V skladu z usmeritvami vlade in ministrstva za javno upravo bo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa izvajanje nalog na ljubljanski upravni enoti omejeno na najbolj nujne zadeve.- Za obisk upravne enote se je treba predhodno naročiti po telefonu oziroma po elektronski ali navadni pošti.- Stranke bodo sprejemali le v najnujnejših primerih.- Vloge strank, razen v nujnih primerih, UE Ljubljana do preklica sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.- Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.- Stranke, ki so že prejele vabilo za sestavo smrtovnice po pokojni osebi, obveščajo, da Upravna enota Ljubljana odpoveduje vse razpisane termine. Zahtevane podatke za sestavo smrtovnice lahko stranke pošljejo po navadni ali elektronski pošti oziroma počakajo na razpis novega termina (o tem bodo obveščene po pošti).- Po novem velja preklic vseh ustnih obravnav in zaslišanj strank ter tudi tehničnih pregledov objektov.- izpostava Bežigrad: 01/ 306 38 52- izpostava Center: 01/ 306 31 31- izpostava Moste - Polje: 01/ 306 35 19- izpostava Šiška: 01/ 306 33 07- izpostava Vič - Rudnik: 01/ 306 37 00- Sektor za upravne notranje zadeve: 01/ 306 30 02