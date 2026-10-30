Spreminja se zakon o dedovanju – kaj morate vedeti

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo popravek zakona o dedovanju, komentarje nanj sprejemajo do 1. novembra. Med večjimi spremembami je prenos nespornih zapuščinskih zadev na notarje, pripravili pa smo še pregled drugih sprememb. Slovenija je tretja po številu sodnikov na 100.000 prebivalcev. Več jih imata samo Grčija in Hrvaška, navajajo v pregledu stanja v pravosodju EU za leto 2026 (The 2026 EU Justice Scoreboard). Kljub temu je bilo konec lanskega leta na seznamu več kot 11 tisoč nerešenih zapuščinskih zadev, vsaka pa se v povprečju rešuje sedem mesecev, kar pomeni dolgo čakalno dobo za dediče, je pred časom opozarjal nekdanji predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Ob 30-letnici delovanja notarjev in Notarske zbornice Slovenije je opomnil, da je Slovenija ena redkih držav ...