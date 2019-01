Spreminjanje ali ukinitev volilnih okrajev?

Ljubljana – Že koalicijska pogodba vsebuje možnost o prevetritvi sedanjega proporcionalnega sistema, ki bi v parlamentarne klopi prinesel predstavnike bolj po volji ljudstva, a bo za spremembe treba zbrati dvetretjinsko večino. Odločitev ustavnega sodišča, ki državnemu zboru nalaga spremembo okrajev v prihodnjih dveh letih, po mnenju ustavnih pravnikov omogoča možnost zmanjšanja enormnih razlik med največjimi in najmanjšimi okraji, a hkrati pušča odprta vrata tudi za večje spremembe volilne zakonodaje.Poleg predsednika vlade Marjana Šarca in njegove LMŠ se za popolno ukinitev volilnih okrajev in uvedbo absolutnega ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.