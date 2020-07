»Spreminjanja medijske krajine ni v koalicijski pogodbi«

Preberite še: Vojna z mediji, drugo poglavje

Od srede do srede: Vlada dela z državo kot svinja z mehom

Delova komentatorjainsta odšla na Trg republike in se pridružila protestu v podporo medijev in novinarstva , predvsem pa javne in neodvisne RTV Slovenija in Slovenske tiskovne agencije.»Kaj je sploh jedro zadeve?« je vprašal Žerdin, Markeš je odgovoril: »Če bo razprava ( o novi medijski zakonodaji ) sedaj do konca avgusta, je to še vedno poletje. V starem partijskem času pa so se najmočnejše spremembe vedno dogajale avgusta v počitniškem času.«Markeš je v naslednji sapi dodal: »To je prvi velik zasuk nazaj, proč od javnega prostora, proč od javne funkcije, mešanje z zasebnim interesom in predvsem s političnim interesom. To je zelo pomemben čas. S tem se uvrščamo ob bok Madžarski.«Žerdin je nato izpostavil, da to nikakor ne pomeni, da nimata pomislekov glede uredniške politike nacionalne televizije. »Kljub temu je to korak k izgubi javnega prostora in zanikanje javnosti. Ob številnih pripombah, ki jih imava, je za načelo o javnem prostoru RTV vredno zastaviti besedo.«Spomnila sta še na eno spregledano, a pomembno dejstvo. Desus in SMC sta k tej vladi pristopila zaradi projektov in ne zaradi ideologije, nikjer v koalicijski pogodbi pa ne piše nič o spremembah medijske krajine. »Spreminjanje medijske krajine ni del projekta v koalicijski pogodbi. Verjetno pa so koalicijski člani prebrali koalicijsko pogodbo?«