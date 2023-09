Osnovna košarica 15 živil več kot šest odstotkov nižja kot ob prejšnjem popisu

Povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice 15 živil je bila ob popisu 12. septembra več kot šest odstotkov nižja kot ob prejšnjem popisu in najnižja doslej. Na najnižjo raven doslej je padla tudi povprečna vrednost razširjene košarice 28 živil. Ob tokratnem popisu osnovne in razširjene košarice je nadzor opravil tudi tržni inšpektorat.

Povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice je bila tokrat 26,78 evra, kar je 1,75 evra manj kot ob prejšnjem popisu 29. avgusta. Najcenejšo košarico je ponudil Lidl (26,05 evra), sledili so Hofer (26,44 evra), Mercator (26,53 evra), Spar (26,67 evra), Eurospin (27,21 evra) in Tuš (27,77 evra), je danes objavilo kmetijsko ministrstvo.

Na najnižjo vrednost doslej je padla tudi povprečna vrednost najcenejših izdelkov v razširjeni košarici 28 osnovnih skupin živil. Tokrat znaša 43,86 evra, kar je za več kot pet odstotkov oziroma 2,40 evra manj kot ob prejšnjem popisu.

Najcenejšo razširjeno košarico 28 osnovnih skupin živil je tokrat ponudil Lidl po ceni 42,86 evra. Sledijo košarice pri trgovcih Mercator (43,15 evra), Hofer (43,21 evra), Eurospin (44,37 evra), Spar (44,50 evra) in Tuš (45,07 evra).

Tržni inšpektorat bo predstavil ugotovitve

Ob najnovejšem popisu cen je tržni inšpektorat opravil poostren nadzor spremljanja in označevanja cen pri nekaterih trgovcih. Kot so pojasnili na ministrstvu, so od potrošnikov namreč prejeli več pritožb in opažanj v zvezi s cenami živil iz košarice. Pojavljajo se predvsem sumi praks, ki lahko vodijo k zavajajočemu oglaševanju najcenejših košaric. Ugotovitve inšpekcijskega nadzora bodo znane po zaključku postopkov.

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si je poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil mogoče tudi dnevno spremljati in primerjati cene za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih živilskih trgovcev – Tuša, Spara, Mercatorja in Jagra.