Sproščanje ukrepov tudi na sodiščih

Ljubljana – Potem ko je zaradi zajezitve epidemije covida-19 zastalo delo tudi v hramu pravice, razen v nujnih zadevah, je predsednik vrhovnega sodišča izdal novo odredbo, s katero se sodniki počasi vračajo na stare tirnice.



Od danes naprej tako sodišča opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne. Sodišča lahko našteta dejanja opravljajo na način, s katerim je zagotovljeno varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečeno širjenje virusne okužbe, in v skladu s pogoji, določenimi v tej odredbi in v drugih ukrepih, ki jih na podlagi te odredbe določi predsednik vrhovnega sodišča.

​Stranke prostovoljno pospešijo postopek

V zvezi z vročanjem sodnih pisanj tudi v nenujnih zadevah vrhovno sodišče poudarja, da roki v teh zadevah kljub vročitvi sodnega pisanja še vedno ne tečejo. Za stranke to pomeni, da so se z zadevo seznanile, še vedno pa niso dolžne storiti ničesar, če tega nočejo.



Roki bodo namreč začeli teči prvi naslednji dan, ko bodo prenehali veljati posebni ukrepi, kar bo tudi javno objavljeno. Ne glede na vse omenjeno pa lahko stranke tudi v tem času opravijo posamezna dejanja, če tako želijo, in s tem pospešijo sam sodni postopek.



Kot smo že poročali, je bila Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) kritična do nekaterih odločitev vrhovnega sodišča, ki je z odredbo določilo, katere postopke bodo obravnavali in kaj vse mora počakati, da epidemija mine oziroma bodo zdravstvene razmere v državi to dopuščale.

Krajše sodne počitnice?

Na vrhovnem sodišču so na kritike odgovarjali, da vsi ukrepi temeljijo na veljavni zakonodaji oziroma na pravnih podlagah, na katerih je dolžno poslovati sodstvo.



Glede na to, da se zaradi mirovanja sodišč kopičijo spisi, kar bo prineslo nove zaostanke, na vrhovnem sodišču razmišljajo tudi o skrajšanju sodnih počitnic.