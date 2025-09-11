  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Sproščeno, spoštljivo in prijateljsko med državama

    Nataša Pirc Musar in Sergio Mattarella sta se tudi v Kopru zavezala k spoštovanju in varovanju pravic manjšin.
    Predsednica Pirc Musar in predsednik Mattarella ob obisku Kopra. FOTO: Boštjan Podlogar/Sta
    Predsednica Pirc Musar in predsednik Mattarella ob obisku Kopra. FOTO: Boštjan Podlogar/Sta
    Boris Šuligoj
    11. 9. 2025 | 18:03
    11. 9. 2025 | 18:09
    4:32
    Obisk italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in predsednice Nataše Pirc Musar je danes v Kopru potekal v zelo sproščenem, spoštljivem in opazno prijateljskem vzdušju, ob katerem je bilo očitno, da ne gre le za uradno ali formalno izraženo naklonjenost obeh, ampak za to, da sta res prijatelja.

    Manjšinski izzivi ostajajo za Roberta Goloba in Giorgio Meloni

    Obisk sta začela v prenovljeni šolski stavbi Collegio dei Nobili, v kateri delujeta osnovna šola in gimnazija z italijanskim učnim jezikom.

    V nabito polni prenovljeni šolski telovadnici ju je pozdravilo več kot 200 šolarjev in učiteljev ter profesorjev z obeh šol, predstavniki narodnosti, koprske občine in drugih vabljenih na pomemben dogodek velike šolske pridobitve za narodnost.

    Nataša Pirc Musar je v svojem pozdravnem nagovoru poudarila, da je Istra križišče ter stičišče kultur in jezikov: »Zato je danes velik praznik za vse, ki verjamejo v moč kulture in izobraževanja. V tej stavbi bodo mladi lažje spoznavali svet okoli sebe in dobili navdih za nadaljnjo življenjsko pot.«

    Več iz teme

    SlovenijaItalijaSergio MattarellaNataša Pirc MusarKoper

