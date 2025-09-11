Sproščeno, spoštljivo in prijateljsko med državama

V nadaljevanju preberite:

Obisk italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in predsednice Nataše Pirc Musar je danes v Kopru potekal v zelo sproščenem, spoštljivem in opazno prijateljskem vzdušju, ob katerem je bilo očitno, da ne gre le za uradno ali formalno izraženo naklonjenost obeh, ampak za to, da sta res prijatelja.

Obisk sta začela v prenovljeni šolski stavbi Collegio dei Nobili, v kateri delujeta osnovna šola in gimnazija z italijanskim učnim jezikom.

V nabito polni prenovljeni šolski telovadnici ju je pozdravilo več kot 200 šolarjev in učiteljev ter profesorjev z obeh šol, predstavniki narodnosti, koprske občine in drugih vabljenih na pomemben dogodek velike šolske pridobitve za narodnost.

Nataša Pirc Musar je v svojem pozdravnem nagovoru poudarila, da je Istra križišče ter stičišče kultur in jezikov: »Zato je danes velik praznik za vse, ki verjamejo v moč kulture in izobraževanja. V tej stavbi bodo mladi lažje spoznavali svet okoli sebe in dobili navdih za nadaljnjo življenjsko pot.«