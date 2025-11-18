Sprožil se je še en plaz, nekatere vasi so še odrezane od sveta

Noč v Goriških brdih, ki jih je včeraj prizadelo silovito deževje z zemeljskimi plazovi, je kljub dežju minila dokaj mirno. »Ponoči ni bilo hujšega, morda se je ponekod pojavila še kakšna plazina, a upamo, da ne v tako hudem obsegu kot včeraj. Danes se bomo ponovno odpravili na teren, predvsem na območja, ki so nam bila včeraj zaradi vremenskih razmer nedostopna,« je za Delo dejal poveljnik civilne zaščite v občini Brda Andrej Colja.

Kot je dodal, se jim bo pridružil tudi poveljnik republiške civilne zaščite Srečko Šestan in bodo skupaj ocenili, kakšna je škoda. »Zaprti so dve vasi in zaselek. Situacijo smo stabilizirali in zagotovili varnost. Primarnega pomena je reševanje tistih, ki so zaradi plazin odrezani od sveta, promet pa je za zdaj sekundarnega pomena,« je še dejal.

Sinoči se je sprožil še en plaz, ki je delno zasul cesto med Drnovkom in Višnjevikom, a je ta še vedno prevozna, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko Samo Kosmač.

Včeraj popoldne se je članom briškega štaba civilne zaščite s terenskimi vozili uspelo prebiti do nekaterih vasi v Kožbanjskem kotu, ki so bile zaradi zemeljskih plazov odrezane od sveta. Danes bodo iskali rešitev za ponovno vzpostavitev prometa na tem območju.

Razmere v Goriških brdih si bo ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. O ugotovitvah bosta skupaj s Šestanom novinarje seznanila v izjavi, ki bo predvidoma ob 11.30 pri podrtem mostu v bližini Dobrovega.