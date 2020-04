Kazenska ovadba za Pahorja, Hojsa in Tonina zaradi »gneče pri južni meji«

Kršili predpis, ki so ga sami sprejeli

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in Anton Travner, generalni direktor policije, na mejnem prehodu Dobovec med pandemijo 24. aprila. FOTO: Blaž Samec/Delo



Pravosodni sistem deluje na podlagi dejstev

»Če so ugotovljena dejstva v nasprotju z zakonom, gre za kršitev in v tem kontekstu lahko opravičilo pomeni le olajševalno okoliščino pri odmeri kazni, ne more pa pomeniti izničenja dejanja, ki je protipravno«. Tadej Trček, pravnik, o opravičilu funkcionarjev javnosti, ko so ob meji kršili državni predpis.

Hojs za kaznovanje kršilcev predpisov



Minister za notranje zadeve Aleš Hojs vztraja pri pričakovanju, da bo policija sledila njegovim usmeritvam glede obravnave udeležencev nedavnih protestov. Ob tem je dajal, da nikogar nič ne sili, je pa to njegova usmeritev in pričakuje, da jih bo policija sledila.



Hojs je na intervencijo policije na protestih opozoril v ponedeljek na družbenem omrežju Twitter. Zapisal je, da je policija v Ljubljani in Mariboru popisala večje število zbranih, ki bodo tudi oglobljeni, in da bo vložila ovadbe zoper organizatorje in udeležence, saj gre za kaznivo dejanje ogrožanja zdravja. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo policija za identifikacijo udeležencev petkovega in ponedeljkovega shoda uporabila vse javno objavljene fotografije, tudi tiste z družbenih omrežij in prispevke medijev. STA

Ljubljana – Socialistična partija Slovenije (SPS) je na novomeško okrožno državno tožilstvo že vložila kazensko ovadbo zoper predsednika republike, ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in ministra za obramboter druge (za zdaj še) neidentificirane osebe zaradi kršenja predpisa v povezavi s 177. členom kazenskega zakonika (KZ-1) – Prenašanje nalezljivih bolezni.Zunajparlamentarna stranka, ki jo vodi generalni sekretar, omenjenim visokim državnim funkcionarjem očita storitev kaznivega dejanja, ker so se ob ogledu južne državne meje zadrževali v skupini , ki je štela več kakor pet oseb in med seboj niso držali primerne varnostne razdalje, ki jo določa predpis.Po prepričanju Trčka, ki je pod mentorstvom ustavnega sodnikana Evropski pravni fakulteti v Ljubljani leta 2016 zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Mednarodni pravni vidik razpada SFRJ, so navedeni storili kaznivo dejanje 15. aprila letos, ko so ob obisku 72. brigade Slovenske vojske v Črnomlju in kasneje ob ogledu južne državne meje kršili Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja zunaj občin, ki ga je sprejela vlada marca letos.Po prepričanju vlagateljev kazenske ovadbe so navedeni domnevno kršili odlok, ki jasno določa, da je dovoljeno gibanje v skupinah do pet oseb, a le, kadar gre za družinske člane oziroma skupine sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje del in nalog v okviru civilne zaščite.Glede na to, da so se javnosti za napako, ki so jo storili, vendarle opravičili, je Trček prepričan, da je to opravičilo iz pravnega stališča brezpredmetno.»Dejstvo je, da lahko zaradi takšnih ravnanj pride do smrti osebe. V tem kontekstu, kot je to povedal gospod Hojs, bi to pomenilo, da morilca ni potrebno sodno preganjati, ker se je za napako, ker je nekoga ubil, že opravičil. Pravosodni sistem deluje na podlagi dejstev in načela zakonitosti. Če so ugotovljena dejstva v nasprotju z zakonom, gre za kršitev in v tem kontekstu lahko opravičilo pomeni le olajševalno okoliščino pri odmeri kazni, ne more pa pomeniti izničenja dejanja, ki je protipravno. Opravičilo kot tako, je tako bolj kot pravni, politični argument. Kaj pomeni opravičilo nekomu, ki je izgubil svojca zaradi protipravnih dejanj ob dejstvu, da svojca več ni,« je povedal Trček.Po njegovem prepričanju minister Hojs sporoča javnosti, da pravila, ki jih nalaga državljanom, za njega ne veljajo. »Kako pojasniti državljanom, ki jim policija piše globe in pošilja predloge na tožilstvo in zdravstveni inšpektorat, da morajo kazen plačati, on pa se kot minister za notranje zadeve, pod katerega policija sodi, opravičuje in ostane nekaznovan,« pravi Trček.