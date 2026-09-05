Srbija ima več diplomatov v Ljubljani kot v Moskvi

V Ljubljani je danes akreditiranih več srbskih diplomatov kot v Moskvi, kar je za državo, ki uradno varčuje z zunanjepolitičnim kadrom, podatek, ki odpira več vprašanj kot odgovorov. Ker ima Srbija pri nas deset diplomatov, kar je enako kot Turčija in več kot na večini svojih veleposlaništev v velikih prestolnicah, to ni več obrobna protokolarna zanimivost, temveč signal, ki zadeva tudi razumevanje političnih razmerij v regiji in odnosov z Evropsko unijo. Zakaj se je število kadra v Ljubljani v kratkem času podvojilo, zakaj sogovorniki menijo, da so razlogi »nediplomatske narave« in kako se ob tem uradni Beograd vede presenetljivo zadržano. Ob tem odpira vprašanje, koliko gre pri nenadni rasti za resnične potrebe številne srbske skupnosti v Sloveniji in koliko za notranjepolitične kalkulacije ter posebne interese, o katerih diplomati neradi govorijo javno.