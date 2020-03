Srbija svojih državljanov ne sprejme, zmrzujejo pred ambasado v Ljubljani

»S srbske meje so nas napotili v Vukovar«

Šofer Andjelo Blešić je v petek poskušal priti čez srbsko mejo, a ga niso spustili v domovino. Foto Voranc Vogel

»Pomagal nam bo župan Janković«

Zunanje ministrstvo Slovenije: kršitev mednarodnih dogovorov

Pretresljivo: avtobus odpeljal iz Ljubljane v Beograd, Srbi ostali zunaj

V Sloveniji je zdaj po besedah čakajočih pred ambasado v Ljubljani okoli 150 srbskih državljanov, ki se ne morejo vrniti v Srbijo. Foto Voranc Vogel

Kaj smo izvedeli na srbski ambasadi v Ljubljani?

Čez 70 tisoč vrnjenih v prvih štirih dneh virusa

Po tem, ko je Srbija v petek zjutraj zaprla svoje meje, so se njeni državljani, ki se do takrat še niso vrnili v svojo državo, ostali v stiski. Srbija jih ne spusti več v čez svojo mejo, zato so se nekateri od njih vrnili v Slovenijo. Po ljubljanskih ulicah okoli ambasade Republike Srbije v Ljubljani jih je po besedah enega od njih okoli 60.Nekateri so tu že tri dni in noči, brez hrane, vode in toplega zatočišča, tudi brez možnosti iti na stranišče. Vsi lokali so seveda zaprti. Pred ambasado čakajo, da se jih njihova lastna država usmili in jim uredi v Beogradu, da bodo zanje odprli mejo. Vsi imajo lasten prevoz.Popoldan, ko smo govorili s čakajočimi, so čakali pred ambasado na Rdeči križ, da jim pripelje čaj in hrano. Pred ambasado je bila tudi policija, ki je skrbela za to, da se ne bi družili v skupine več kot pet ljudi, kot velja v Sloveniji v času epidemije. Ob našem prihodu jih je bilo na ulici okoli deset, stali so dovolj daleč vsak sebi. Kaj so povedali?»Sem šofer, v Sloveniji sem zaposlen. Tukaj nimam stanovanja, ker sem vozil po vsej Evropi. Ko sem šel skozi Slovenijo, sem noč ali dve prespal v hotelu. V Beogradu imam mamo, otroke, nimam kam drugam, kot domov. Predsednik Srbije Vučić je v četrtek ob osmih zvečer objavil, da bo v petek ob osmih zjutraj Srbija zaprla mejo. Takoj sem se začel pakirati in bil v petek sredi noči na mejnem prehodu Macelj, iz Slovenije na Hrvaško. Ko sem se nekaj ur kasneje pripeljal do srbske meje, nas niso spustili čez. Bilo nas je veliko. Na srbski meji smo čakali v petek ves dan, dokler ni popoldan prišla policija in nas nagnala nazaj. Rekli so, da bo našo težavo rešil konzulat v Vukovaru. V Vukovaru so rekli, da o tem ne vedo ničesar in da naj gremo na ambasado v Zagreb. Tudi tam je bilo enako. Vrnil sem se v Slovenijo,« je povedal Andjelo Blešić iz Beograda, ki je aktiven in za vse poskuša organizirati pomoč.Drug možakar, s katerim smo govorili, je zaposlen v Belgiji. Tudi on je, takoj ko je slišal za zapiranje meja v Srbiji, odšel na pot, a prišel na srbsko mejo, ko je bila že zaprta.»Iz Belgije do Srbije se ne moreš pripeljati v 12 urah. To je premalo časa. Nemogoče je bilo pravi čas priti domov,« je povedal sogovorec. Vsi njegovi so v Srbiji, tam ima tudi stalno bivališče. Povedal je še, da so se nekateri kar šestkrat vrnili na srbsko mejo in poskušali priti domov, a jim ni uspelo.»Po ljubljanskih ulicah okoli ambasade nas je okoli 60. Že tri noči spimo v avtih, odprt ni noben lokal. Nimamo hrane, zebe nas, nimamo stranišča, ne moremo se umiti. Klical sem župana Zorana Jankovića in obljubil je, da nam bo pomagal, da bo Rdeči križ pripeljal vroči čas in prenočišče za nocoj,« je povedal Andjelo.Po besedah Andjela Blešića čaka še okoli 50 srbskih državljanov blizu slovensko-hrvaškega mejnega prehoda Obrežje, 60 pa na mejnem prehodu Gruškovje – Macelj blizu Ptuja. Nekateri imajo s sabo tudi otroke. Najmlajša sta dojenčka, na Maclju 11-mesečni, na Obrežju 8-mesečni dojenček. Na telefonu nam je pokazal fotografijo od tam.Ali je naše zunanje ministrstvo seznanjeno s težavo in kako se bo vključila naša država v reševanje težave srbskih državljanov, ki so obtičali v Sloveniji?»Srbija s tem krši osnovne mednarodne standarde. Vsaka država mora sprejeti svojega državljana. Če je sum, da so zboleli, naj jih dajo v bolnišnico, če bi bili kriminalci, v zapor. A ne smejo jih pustiti v tujini,« je dejal Andrej Šter iz zunanjega ministrstva Slovenije. Dejal je, da bo klical Civilno zaščiti, da poskrbi za državljane Srbije preko noči, saj so napovedane temperature pod ničlo.»Če se ne bo ta težava rešila, bo Slovenija morala zaprositi Avstrijo in Italijo, da srbskim državljanom več ne dovoli v Slovenijo,« je dejal Šter.Srbija se je nenavadno vedla do svojih državljanov že v četrtek, 19. marca. Takrat je Slovenija organizirala prevoz svojih državljanov iz Beograda in ponudila, da bi ob tem lahko odpeljala v Srbijo tiste srbske državljane, ki so v Sloveniji in si želijo domov.»Avtobus je čakal pred pravoslavno cerkvijo v Ljubljani. Dogovor je bil, da odpelje ob devetih zjutraj. Prišli so državljani Srbije, bili so starejši, resni, imeli so dokumente, bili so s potovalkami. Vendar jim konzulka Srbije v Ljubljani Ivana Jakšić Matović ni dovolila vstopiti. Rekla je, da nima dovoljenja iz Beograda. Da to vprašanje rešuje njihov krizni štab, ki ga vodi predsednik države Aleksandar Vučić in da nima dovoljenja Vučića. Naš avtobus je dve uri čakal, nato je bilo treba iti. Prizor je bil pretresljiv. Avtobus je zaprl vrata, prazen odpeljal, zunaj pa so stali starejši ljudje s potovalkami, ki bi radi šli domov,« je povedal Andrej Šter iz zunanjega ministrstva Slovenije.Tako je slovenski avtobus zamudil prihod v Beograd. Tam je že veljala policijska ura in po osmi uri se Slovenci, ki so želeli domov, niso mogli več vkrcati. Prebili so noč na ambasadi, avtobus pa je odpeljal v Slovenijo naslednje jutro in vrnil svoje državljane domov. »Srbska policija je bila korektna, dali so spremstvo za avtobus,« je dejal Šter.Na veleposlaništvu republike Srbije v Sloveniji so odgovorili, da veleposlaništvo »v sodelovanju s pristojnimi srbskimi in slovenskimi institucijami dela vse, kar je mogoče in se trudi rešiti situacijo, v kateri so se znašli srbski državljani, ki se trenutno nahajajo v Sloveniji.«V odgovoru so zapisali, da je njihovim državljanom, ki se želijo vrniti v Srbijo, zavrnjen vstop na Hrvaško.»V skladu z novimi režimi in upoštevajoč zapiranje mej v vseh sosednjih državah intenzivno delamo na rešitvi tega problema. V teku je ažuriranje spiska vseh srbskih državljanov, ki čakajo na odhod v Srbijo. Iščemo hitro in učinkovito rešitev. V zvezi s tem dodajamo, da gre v večini primerov za ljudi, ki so se znašli v Sloveniji zaradi tranzita, ne za srbske državljane z urejenim bivanjem v Sloveniji,« so odgovorili.Našo informacijo o tem, da so srbski državljani bili na meji s Srbijo, a jih niso mogli čez mejo v domačo državo, so iz veleposlaništva odgovorili, da »veleposlaništvo ni obveščeno o niti enem tovrstnem primeru. Poleg tega ni smiselno, da se državljani Srbije v hipotetičnem primeru, ki ga navajate, ne bi obrnili na veleposlaništvo Republike Srbije na Hrvaškem, ampak bi mimo njega potovali še preko ene meje.«Le ugibamo lahko, zakaj se je Srbija nenadoma odločila za to, da svojih državljanov ne sprejema več. Prejšnji teden, ko se je povsod množično pojavil koronavirus, se je iz Evropske unije v pičlih štirih dneh vrnilo v Srbijo več kot 70.000 njihovih državljanov. Za tiste, ki v Srbiji nimajo več stalnega bivališča in nasploh nimajo kje bivati, je Srbija nudila zatočišče ob hrvaško-srbski meji, blizu sprejemališča za migrante. Po poročanju srbskih medijev je tam postavila večje šotorsko naselje za svoje državljane, ki v Srbiji nimajo več doma.