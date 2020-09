Srbija zelena, nekatere hrvaške županije ob meji oranžne

Srbija je na zelenem seznamu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vlada je po spremembah režima za preprečitev širjenja covida-19 na mejah danes na novo določila še sezname držav oz. regij glede na epidemiološke tveganje. Srbija je spet na zelenem seznamu, Italija po novem na oranžnem, kamor so se z rdečega premaknile tudi hrvaške obmejne županije, deli Avstrije in Madžarske pa so pristali na rdečem.Vlada je že v soboto posegla v odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije.V sklopu sprememb je vlada poleg zelenega in rdečega seznama držav predvidela tudi oranžnega. Države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), bodo torej po novem uvrščene na oranžni seznam.Danes se je nato vlada seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah EU in schengenskega območja, Zahodnega Balkana in izbranih tretjih državah in priporočilom Evropske komisije glede ukrepov na mejah. Na podlagi tega je določila spremembe na seznamih držav glede na epidemiološko tveganje.Na zelenem seznamu držav sta se znova znašli Srbija in Poljska in se med evropskimi državami pridružili Cipru, Latviji, Litvi, Lihtenštajnu in Finski, z zelenega seznama pa se je umaknila sosednja Italija, ki je po novem na novo določenem oranžnem seznamu, ki nadomešča dosedanjega rumenega.Na oranžnem seznamu so se znašle tudi obmejne hrvaške županije, npr. Istra in Primorsko-Goranska županija.Na rdečem seznamu pa so se znašle ostale hrvaške županije ter nekateri deli držav članic EU in Švice. V Avstriji gre za dežele Dunaj, Tirolska in Predarlska, na Madžarskem pa za administrativni enoti Budimpešta in Györ-Moson-Sopron. Iz Švice so na rdečem seznamu zdaj npr. kantoni Fribourg, Ženeva in Vaud.Na rdečem seznamu je tako 16 članic EU in schengenskega območja, pri čemer so za države, ki imajo neenakomerne porazdelitve okužb, na seznamu samo administrativne enote s slabo epidemiološko sliko, in 114 tretjih držav.Spremembe bodo začele veljati s ponedeljkom, celotna zeleni in rdeči seznama pa sta dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-09-27-jutri-spremembe-na-seznamih-drzav-na-rdeci-seznam-nekateri-deli-drzav-clanic-eu-tudi-madzarske-avstrije-in-hrvaske-italija-na-oranzni-seznam-poljska-in-srbija-na-zelenega/Vlada je sicer že v soboto z omenjenimi spremembami režima na mejah določila dodatno izjemo, tako da za osebo, ki v Slovenijo prihaja iz članice EU oziroma schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam, ne bosta potrebna ne karantena ne potrdilo o negativnem testu.Za tiste, ki bodo v Slovenijo vstopili iz tretjih držav na oranžnem seznamu in in iz držav oz. delov držav na rdečem seznamu pa bo s ponedeljkom veljalo, da se bo mogoče 10-dnevni karanteni na meji izogniti s predložitvijo negativnega testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri kateri od verodostojnih organizacij v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji.Vlada je prav tako določila, da bo lahko oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, v času trajanja karantene opravila testiranje na prisotnost novega koronavirusa. Če bo izvid testa negativen, ji bodo odločbo odpravili.