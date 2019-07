Srbski dobavitelj panelne ograje ustanavlja podjetje pri nas

Rudi Medved, minister za javno upravo, je podpisal pogodbo s srbskim dobaviteljem panelne ograje FOTO: Jure Eržen/Delo

Po tem, ko je sklep o izbiri dobavitelja postal pravnomočen, je pristojni minister podpisal pogodbo s srbskim dobaviteljem panelne ograje, ki bo postavljena ob meji s Hrvaško. Po naših informacijah pa se je podjetje s sedežem v Beogradu odločilo, da bo pri nas ustanovilo svojo podružnico.Pogodba je zdaj na poti v podpis izvajalcu. Srbsko podjetje LEGI-SGS je v postopku ustanavljanja podružnice v Sloveniji, kar mu bo logistično olajšalo delo in poslovanje, smo izvedeli. Izvajalec bo ograjo dobavljal sproti, je pa dolžan zagotavljati minimalne standarde.»Dokazali smo, da je tudi v Sloveniji mogoče javno naročilo izpeljati hitro in učinkovito, brez pritožb in administrativnih zapletov. Odprt in transparenten postopek, ki je bil sicer ves čas v ospredju zanimanja javnosti, je jamstvo, da so mu ponudniki zaupali, ne glede na to, kdo je bil izbran. Zato je odgovornost javnih naročnikov, da z razpisom postavijo jasne, razumljive in strokovne kriterije, da se med postopkom ne zapletajo in prihajajo sami s sabo v protislovja, pa bodo postopki temu primerno hitri in učinkoviti,« je ob pravnomočnosti izbire dejal minister za javno upravo Rudi Medved. Kot smo poročali, so trije neizbrani slovenski dobavitelji razmišljali o tem, da bi postopek izpodbijali, a se na koncu nihče od njih ni odločil za to.LEGI-SGS je zmagal na razpisu za dobavo ograje s pripadajočimi stebri in sidrnimi vijaki ter rezilno žico ter dodatnih stebrov in sidrnih vijakov za postavitev stebrov, v katere se vpne ograja.Za prvega so dobili šest ponudb, in sicer pet iz Slovenije (podjetja CVP, Los cestna oprema, Pekovec, Paleco in Ograje Kočevar) in enega iz Srbije (LEGI-SGS). Ministrstvo je glede na merilo, določeno v razpisni dokumentaciji, naročilo oddalo srbskemu ponudniku s ponujeno skupno ceno nekaj več kot 4,5 milijona evrov. V drugem javnem postopku pa so prejeli štiri ponudbe, in sicer podjetij Pro-Mont pospeševanje prodaje Tomaž Božič, Pekovec, skupno ponudbo podjetij Ograje Kočevar in Animax ter srbskega podjetja LEGI-SGS. Tudi v tem primeru so izbrali Srbe. Skupna vrednost posla je 4,8 milijona evrov, kar je več, kot so znašali njegovi letni prihodki lani.Vsi pogoji za začetek del bodo predvidoma izpolnjeni do konca julija. Ministrstvo za notranje zadeve in policija bosta odločala, kdaj in kje bodo dela potekala. Izvajalec bo ograjo dobavljal sproti, sposoben pa mora biti zagotoviti postavitev najmanj sto metrov ograje na dan, 700 metrov na teden in od 3000 do 3100 metrov na mesec.