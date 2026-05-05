  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Srbi prodajajo blejsko vilo Encijan: zanjo hočejo vsaj 2,8 milijona evrov

    Elektrodistribucija Srbije je objavila oglas za prodajo vile s površino 348 kvadratnih metrov in pripadajočega zemljišča na Bledu. Prijave zbirajo do 4. junija.
    Elektrodistribucija Srbije prodaja vilo Encijan na Beldu. FOTO: Google Street View
    Galerija
    Elektrodistribucija Srbije prodaja vilo Encijan na Beldu. FOTO: Google Street View
    R. I.
    5. 5. 2026 | 06:58
    5. 5. 2026 | 07:32
    1:42
    A+A-

    Elektrodistribucija Srbije je objavila oglas za prodajo vile Encijan in pripadajočega zemljišča na Bledu. Izklicna cena nepremičnine je 2,8 milijona evrov.

    Kakor poroča srbski poslovni in investicijski portal eKapija, je predmet prodaje vila Encijan na Prešernovi cesti 29 skupaj z zemljiščem pod stavbo. Vila ima skupno površino 348 kvadratnih metrov in je zgrajena na parceli velikosti 176 kvadratnih metrov. Stavba ima štiri etaže (klet, pritličje, prvo nadstropje in mansarda), vila in pripadajoče zemljišče s površino okoli 1300 kvadratnih metrov tvori eno samo enoto.

    Vila Encijan leži v območju izjemnega naravnega okolja Bleda, med Prešernovo cesto in parkom ob jezeru, v bližini Poslovne šole Bled in Sokolskega doma, še piše eKapija. Nepremičnina stoji znotraj širšega območja varstva kulturnih spomenikov Blejskega otoka in Blejskega gradu, sam objekt pa je v varovanem okolju.

    V postopku lahko sodelujejo posamezniki in pravne osebe ter samostojni podjetniki. Rok za oddajo ponudb je 4. junij.

    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Primorska avtocesta ponovno odprta (VIDEO)

    Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta od jutra do popoldneva.
    4. 5. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Mati čudežnega skakalnega dečka zagrozila s pravnimi ukrepi

    Na Poljskem dvigujejo prah neizplačane nagrade za uspehe na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.
    Miha Šimnovec 4. 5. 2026 | 13:37
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Energija

    Francija gradi sama, Amerika ne zmore več: resnična slika jedrske renesanse

    Uporaba elektrike se hitro povečuje, zlasti zaradi elektrifikacije vsega, pa tudi zaradi podatkovnih centrov, ki potrebujejo stabilno oskrbo.
    Borut Tavčar 3. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    »Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nepremičnineBledElektrodistribucija Srbijevila Encijan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Novinarstvo

    Najprestižnejša Pulitzerjeva nagrada letos Washington Postu

    Pulitzerjeve nagrade so bile ustanovljene z oporoko časopisnega založnika Josepha Pulitzerja, prvič pa so bile podeljene leta 1917.
    5. 5. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Hudičevka s prvega mesta izrinila Michaela

    Nadaljevanje filma Hudičevka v Pradi je postalo najbolj gledan film vikenda.
    5. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica NBA

    Francoski čudežni deček delil blokade, metal mimo obroča

    Košarkarji Minnesote Timberwolves in New York Knicks so z zmago odprli drugi krog končice lige NBA. New York tretjič zapored zmagal z vsaj 25 točkami razlike.
    5. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Elektrodistribucija Srbije

    Srbi prodajajo blejsko vilo Encijan: zanjo hočejo vsaj 2,8 milijona evrov

    Elektrodistribucija Srbije je objavila oglas za prodajo vile s površino 348 kvadratnih metrov in pripadajočega zemljišča na Bledu. Prijave zbirajo do 4. junija.
    5. 5. 2026 | 06:58
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Gledati žival in v njej videti človeka

    Muzej Heidi Horten Collection je pod novo direktorico postavil na ogled razstavo, ki preizprašuje naš odnos do živali.
    Pia Prezelj 5. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica NBA

    Francoski čudežni deček delil blokade, metal mimo obroča

    Košarkarji Minnesote Timberwolves in New York Knicks so z zmago odprli drugi krog končice lige NBA. New York tretjič zapored zmagal z vsaj 25 točkami razlike.
    5. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Elektrodistribucija Srbije

    Srbi prodajajo blejsko vilo Encijan: zanjo hočejo vsaj 2,8 milijona evrov

    Elektrodistribucija Srbije je objavila oglas za prodajo vile s površino 348 kvadratnih metrov in pripadajočega zemljišča na Bledu. Prijave zbirajo do 4. junija.
    5. 5. 2026 | 06:58
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Gledati žival in v njej videti človeka

    Muzej Heidi Horten Collection je pod novo direktorico postavil na ogled razstavo, ki preizprašuje naš odnos do živali.
    Pia Prezelj 5. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Od prijave škode do izplačila v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo