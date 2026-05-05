Srbi prodajajo blejsko vilo Encijan: zanjo hočejo vsaj 2,8 milijona evrov

Elektrodistribucija Srbije je objavila oglas za prodajo vile Encijan in pripadajočega zemljišča na Bledu. Izklicna cena nepremičnine je 2,8 milijona evrov.

Kakor poroča srbski poslovni in investicijski portal eKapija, je predmet prodaje vila Encijan na Prešernovi cesti 29 skupaj z zemljiščem pod stavbo. Vila ima skupno površino 348 kvadratnih metrov in je zgrajena na parceli velikosti 176 kvadratnih metrov. Stavba ima štiri etaže (klet, pritličje, prvo nadstropje in mansarda), vila in pripadajoče zemljišče s površino okoli 1300 kvadratnih metrov tvori eno samo enoto.

Vila Encijan leži v območju izjemnega naravnega okolja Bleda, med Prešernovo cesto in parkom ob jezeru, v bližini Poslovne šole Bled in Sokolskega doma, še piše eKapija. Nepremičnina stoji znotraj širšega območja varstva kulturnih spomenikov Blejskega otoka in Blejskega gradu, sam objekt pa je v varovanem okolju.

V postopku lahko sodelujejo posamezniki in pravne osebe ter samostojni podjetniki. Rok za oddajo ponudb je 4. junij.