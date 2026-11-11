Konzul v Ljubljani naj bi kupoval glasove za Vučića, preiskava že poteka

Zveza Srbov Slovenije je aktualnega konzula Srbije v Ljubljani Milinka Špico javno obtožila poskusa kupovanja glasov za listo, ki jo je vodil zdaj že nekdanji predsednik Aleksandar Vučić. Proti konzulu so zato podali ovadbo pri slovenski policiji, v Srbiji pa je ovadba z istimi obtožbami pristala pri tamkajšnjih tožilcih. Srbski konzul Milinko Špica je pred prihodom v Ljubljano deloval v ameriškem Chicagu, kjer živi zelo številčna srbska skupnost. Na dan srbskih parlamentarnih volitev 25. oktobra je Špica med čakajočimi pred srbskim veleposlaništvom v središču Ljubljane povzročil burne proteste, ko je na volišče mimo vrste pripeljal skupino državljanov romske narodnosti. Zaradi ostrega nasprotovanja ravnanju, za katero so bili čakajoči volivci prepričani, da je organizirano in kupljeno ...