Srčne zgodbe, ki dokazujejo, da ključ do uspeha najdete v sebi

»Imam dva otroka in čudovito ženo. Moja zgodba, moje sanje se uresničujejo vsak dan, ko ju gledam, kako odraščata in jima ni treba doživljati travm, ki sem jih sam med vojno v Bosni pred 20 leti.«



FOTO: Huawei

Huawei je zbral zgodbe posameznikov iz 11 držav, ki nas navdihujejo in motivirajo, da vztrajamo in se nikdar ne odpovemo svojim sanjam.Slogan »Ključ do uspeha je v tebi« Huaweieve humanitarne kampanje »uresniči nemogoče« (angl. make it possible) dokazuje, da ima vsak moč spisati svojo življenjsko zgodbo, ki se ji nikdar ne sme odpovedati, ne glede na polena, ki mu jih življenje meče pod noge. Huawei je zato uporabnike v 11 državah povabil, naj delijo svoje zgodbe in z njimi motivirajo in opogumljajo druge.Primer takšne je odločitev dveh Poljakov, invalidov Michała Worocha in Bartosza Mrozeka, da prevozita krožno pot Anapurna, pohodno pot okoli gorske verige osrednjega Nepala. Odprava »Wheelchaitrip Humalayas Challenge 2020« vključuje 230 kilometrov poti, ki jo bosta poskušala premagati na posebej zasnovanih električnih vozičkih. Največji izziv pa bo verjetno vzpon na goro Thorung La, visoko 5416 metrov.Spodbujeni z njuno življenjsko zgodbo so se udeleženci kampanje odzvali s številnimi srčnimi zgodbami, ki se človeka dotaknejo. V eni izmed njih gre za iskanje miru moškega iz Avstrije, ki je odraščal med vojno v Bosni, zdaj pa živi na Dunaju.Drugim je uspelo najti sanjsko službo kot mladi Hrvatici. Nekdanji rokoborki so se uresničile sanje, ko je imela priložnost sodelovati z vrhunskimi trenerji na 13. poletnih hokejskih taborih v 13 ameriških zveznih državah, zdaj pa je profesorica kiparstva na cenjeni šoli. »Ko sem bila sredi lanskega julija v Houstonu, sem prejela sporočilo profesorice iz osnovne šole, da potrebujejo učiteljico. Redko se zgodi, da ima kdo možnost delati v šoli, ki jo je obiskoval kot otrok«.Niso pa vsi udeleženci dosegli zastavljenih ciljev, kar pa jih ni zmotilo in niso vrgli puške v koruzo. Romun je bil izbran v širšo ekipo, ki se je namenila s čolnom prečkati Atlantik. Leto dni je treniral in šel čez dodatne faze izbora in ocenjevanja ter v ekipi petih s čolnom postavil rekord v prečkanju Črnega morja. Kljub temu se je v nekem trenutku odločil za svojo ekipo in svoj cilj. »Junija letos se bom s svojo novo ekipo še enkrat odpravil čez Črno morje, da dosežemo nov rekord. Čez 18 mesecev pa se bomo odpravili čez Atlantik, od Portugalske do Miamija, po poti, ki je ni še nihče preplul. Nato sledita Tihi in Indijski ocean«.Da ne smete nikdar odnehati, vas opozarja primer mlade Čehinje. Kljub številnim zdravstvenim težavam, vključno z operacijo prirojene srčne napake pri devetih letih, je dokončala medicinsko šolo in se namenila pomagati drugim, kot so ti pomagali njej. »Vsaka brazgotina na telesu me vsak dan spominja na moj boj in moje zmage. Vsak udarec v mojem življenju je bil odlična lekcija, ki mi je pomagala odrasti v močno osebo, ki lahko naredi kar koli. Zame ni omejitev in ni opravičil.«Prebrali smo veliko navdihujočih zgodb iz 11 držav. Od rakovih bolnikov, ki uživajo v vsakem trenutku življenja, do posameznikov, ki sledijo najbolj norim sanjam. Vsem pa je skupno eno. Proti ciljem gredo korak za korakom, ne glede na vse, kar se zgodi. »Zgodbe so me navdušile in pretresle, zato naše junake, ki se niso odpovedali svojim sanjam, od srca pozdravljam in jim želim izkazati izjemno hvaležnost«, je povedal, direktor pri Huawei Slovenija.Novo leto ustvarja nove priložnosti, nove možnosti, zato lahko vsak od nas izpolni svoje cilje. Naj bo to izboljšati športne dosežke, zaslužiti več denarja ali uvesti spremembe v svojem življenju. Moč, da nekaj spremenimo, da spišemo svojo zgodbo, je namreč v naših rokah.