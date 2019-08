Srčni kirurg je odstopil z mesta predstojnika

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so prejeli pisni odstop srčnega kirurgaz mesta predstojnika oddelka za kirurgijo srca in ožilja, ne pa tudi z delovnega mesta, zato trenutno še ostaja zaposlen kot zdravnik specialist. Klokočovnik je UKC predlagal tudi zamrznitev pogodbe o zaposlitvi. Če se z UKC ne bi mogel dogovoriti za katero od oblik sodelovanja, ki jih je predlagal, naj bi v prihodnje operiral bolnike v Beogradu.Po neuradnih informacijah bo kot vršilec dolžnosti vodenje oddelka za srčno-žilne bolezni v Ljubljani prevzelS Klokočovnikom se je začela zgodba zapletati, ko se je osem srčnih kirurgov in trije kardiologi februarja podpisalo pod pismo, v katerem so zahtevali njegov odstop, svoje nezadovoljstvo pa so strnili v šest točk. Na prvem mestu so bile številne neplačane nadure, ki jih morajo kirurgi velikokrat tudi nepričakovano opraviti, kar da močno ovira njihovo družinsko življenje. Predstojniku so očitali, da preveč dela, opozarjali so na težave zaradi pomanjkanja opreme na oddelku, predvsem na to, da nimajo aparata za merjenje pretoka na koronarnih obvodih, kar je edini način za intraoperativno preverjanje delovanja obvodov na srcu. Zapisali so, da pogosto ni dovolj denarja za izobraževanje zdravnikov, izobraževanja pa med zdravniki tudi niso enakomerno razporejena. Predstojniku so tudi očitali, da je kljub pomanjkanju denarja v zadnjih letih vgradil več kot 500 bolnikom brezšivne biološke zaklopke. Očitali so mu, da uporablja zaklopke perceval, ki so dražje od drugih bioloških zaklopk.Klokočovnik je očitke zavrnil, šest dni po pismu pa je napovedal, da bo zapustil klinični center. Prenehal je operirati in odšel na dopust. Do zdaj je operiral drugod po svetu. Tudi v prihodnje naj bi bil dogovorjen za operacije v Bejrutu in Libanonu.