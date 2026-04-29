Srčno popuščanje: pri odkrivanju in zdravljenju je veliko rezerve

Neredni delovni ritmi, ki smo jim izpostavljeni v aktivni življenjski dobi, pomanjkanje počitka in socialna izolacija dokazano povečujejo srčno-žilno tveganje. Srce namreč potrebuje tudi stabilen ritem življenja in podporno okolje, ob evropskih dnevih ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki letos potekajo med 27. aprilom in 3. majem, pod geslom Ozaveščenost danes, zaščita jutri opozarja primarij Matija Cevc, dr. med., predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Srčno popuščanje je prisotno pri približno dveh odstotkih odraslih, kar pomeni pri enem od 50 pacientov in pri več kot desetih odstotkih ljudi, starejših od 70 let. Glede na te odstotke in različne starostne skupine vpisanih pacientov bi skoraj vsak družinski zdravnik moral imeti skoraj 100 pacientov s srčnim popuščanjem, odkritih pa jih je le polovica, kar pomeni, da je veliko rezerve pri odkrivanju in zdravljenju, poudarja specialist družinske medicine Dejan Kupnik, dr. med., iz ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Kamnica.